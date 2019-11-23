Ekonomi Elektrikte yerli rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte yerli rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılının 10 aylık diliminde elektriğin yüzde 64’ünün yerli kaynaklardan sağlandığını belirtti. Bu rakamın yerli üretim rekoru olduğuna değinen Dönmez, enerji alanında yerli ve yenilenebilir kaynakların öncelendiği bir strateji izlediklerini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un 10 ayında üretilen elektriğin yüzde 36'sının kömürden, yüzde 46'sının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belirterek, "Üretilen elektriğin yüzde 17’si doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı 2019 yılının 10 ayında rekor olarak yüzde 64 düzeyinde gerçekleşmiştir" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda konuşan Dönmez, enerji alanında yerli ve yenilenebilir kaynakların öncelendiği bir stratejinin izlediklerini vurguladı. Dönmez, "On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yer alan politikalar çerçevesinde 2023 yılında Akkuyu nükleer enerji santralinin devreye alınmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarının yükseltilmesini ve denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerinin artırılarak 26 adet sondaj yapılmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Fatih Dönmez

TANAP’IN AVRUPA AYAĞI AÇILIYOR

TANAP projesi hakkında da bilgiler paylaşan Bakan Dönmez, Avrupa'ya gaz arz edecek kısımda çalışmaların tamamlandığını dile getiren Dönmez, 30 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek 'TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni' ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacaklarını söyledi. Potansiyeli yüksek sahalarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünün altını çizen Dönmez, "2019 başında Trakya'da Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yapılan yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi ile bu sahalarda yıllık 300 milyon metreküp yani yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz üretme kapasitesine ulaşacağız. Trakya'nın yanı sıra Güney Doğu Anadolu'da yapılan sondaj çalışmalarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ’DE AKTİF STRATEJİ

Doğu Akdeniz konusunda kararlılıklarını bir kez daha vurgulayan Bakan Dönmez, KKTC ve Türkiye tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklardan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerinin devam edeceğinin altını çizdi. Fatih gemisinin üçüncü sondajını Magosa-1 kuyusunda gerçekleştirdiğini aktaran Dönmez, ikinci sondaj gemisi Yavuz'un ise ilk sondajını Karpaz bölgesinde tamamladığını hatırlattı. Dönmez, “Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin 100’üncü yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini de belirten Fatih Dönmez, Sinop NGS'ye ilişkin ise yürütülen fizibilite çalışmalarının tamamlandığını fakat kendileri tarafından uygun bulunmadığını vurguladı. Dönmez, üçüncü santral için ise yer belirleme çalışmaları devam ettiğini aktardı.

ETİ MADEN PAYINI KATLADI

  • Dönmez, 2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatının 2018'de 4,56 milyar dolara çıktığını bildirdi. Bor mineralinin uluslararası alanda da pazar bulması noktasında önemli gelişmeler sağlandığını anımsatan Dönmez, “Eti Maden dünya bor sektörünün lideri olarak 2005'te dünya bor talebinin yüzde 36'sını karşılarken, bugün dünya bor pazarının yüzde 59'una hakim konuma gelmiştir” dedi. Bakanlık olarak MTA, MAPEG, BOREN, TAEK, EPDK, NDK ve NATEN ile birlikte 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi toplamının 4 milyar 182 milyon 274 bin lira olduğunu aktaran Dönmez, "Bakanlığın bütçe teklifinin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi içindeki oranı da yüzde 0,38" dedi.

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