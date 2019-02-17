Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlatılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadar elektrik desteğinin haftaya uygulamaya girmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek.

Destek tutarı 40 ila 80 lira aralığında olacak

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek.

Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak. Elektrik desteği, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.

Söz konusu destek tutarı, ay içinde kullanılmaması halinde bir sonraki aya devredilmeyecek.

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FOTOĞRAF 8 Aksaray'da yaşayan çiftçi Ahmet Sarı, 261 bin lira devlet desteğiyle 1 milyon liraya büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Büyükbaş hayvan çiftliği ile günde 3 ton süt üreterek ekonomiye katkı sağlıyor. Çiftçi Sarı, 2012 yılında kurduğu çiftlikte süt üretmeye başladı. Ardından geçen yıl Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftliğini genişletti. Şu an günde 3 ton süt ürettiğini ifade eden Ahmet Sarı, şunları söyledi: ''Süt üretimine 2012 yılında küçük bir işletmeyle başladık. Devletimizin ve Tarım İl Müdürlüğü'nün imkanlarından yararlanarak 2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35-40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik. İşletmemizi 1 milyona mal oldu. Bunun 261 bin lirasını devletimizden sağım hane ve mandıra desteği aldık. Kapasitemizi giderek arttırmayı düşünüyoruz.'' Sütleri soğuk sistem yoluyla direk fabrikalara gönderdiklerini belirten Sarı,''Direk hijyenik bir ortamda memeleri yıkanarak direk hayvanın göğsünden soğutma tanklarına gidiyor. Daha sora fabrikadan gelen araçlarına sevk edip el değmeden sütleri götürüyorlar'' dedi. Sarı, girdi maliyetlerinin biraz fazla olduğunu, bu konuda da yine devletten destek beklediklerini söyledi. Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da, Konya Ovası Projesi kapsamında çiftliğe destek sağladıklarını belirterek, ''Daha önce bu işletmemiz 35-40 büyükbaş hayvan var iken, şu an da 150 baş hayvana ulaştı. Aynı zamanda ürettiği sütü rahatlıkla satabilsin diye bir süt sağım ünitesi yüzde elli hibeli, gübre sıyırıcı, 2 adet süt tankı, diğer ekipmanlarını da çiftlik geliştirme faaliyetleri kapsamında çiftçimize verdik diye konuştu. Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkanı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. 261 bin lira devlet desteği aldı: Günde 3 ton süt üretiyor Aksaray'da çiftçi Ahmet Sarı, 261 bin lira devlet desteğiyle 1 milyon liraya kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde, günde 3 ton süt üreterek ekonomiye katkı sağlıyor. Çiftçi Sarı, ''2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35- 40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik'' dedi.



