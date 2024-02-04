Emeklinin fark ödemesi 6-7 Şubat'ta hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hamdolsun ki artık, üç beş yıllık değil, 100 yıllık planlar yapan, sahip olduğu potansiyelin ve öz değerlerin farkına varan, görüş mesafesini gittikçe artıran, gelecek ufkunu genişleten bir Türkiye var" diye konuştu. Bakan Işıkhan, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Işıkhan, il müdürleri başta olmak üzere tüm SGK çalışanlarının insanlarla iletişimi, milletin ihtiyaç ve taleplerine yaklaşımı ne kadar şefkatli ve problem çözme odaklı olursa, vatandaşlarla aralarındaki bağın da o denli gelişeceğini vurguladı. Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tümü için yüzde 49,25'te eşitledik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.