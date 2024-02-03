Tesla'ya 1,5 milyon dolarlık 'tehlikeli atık' cezası

Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 79,701 adetle yeni bir Ocak rekoruna imza attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında bir artış gösterdi. Peki ocak ayında Türkiye'de en çok hangi marka ve model satıldı? En çok satılan otomobiller arasında ise Fiat ve Renault öne çıktı. Bu iki marka, diğerlerine kıyasla belirgin bir şekilde liderliği elinde tuttu. Ocak ayındaki satış sıralaması haberin detayında...