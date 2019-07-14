EmlakBank’tan ekonomiye büyük destek

Aksu, “Katılım bankacılığının en genç üyesi olmakla birlikte, 30 Haziran 2019 itibarıyla aktiflerimizin toplamı 4,6 milyar TL’ye, kullandırılan fon toplamı 1,7 milyar TL’ye, Katılım Fonu büyüklüğü ise 2 milyar TL’ye ulaştı. 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üreten Bankamız, bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor” dedi.

bu yıl için 15 şube hedefi var

2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aksu, amaçlarının da herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak olduğunu söyledi. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevreye duyarlı kalkınmanın da önemli olduğunu aktaran Aksu, “Kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor” dedi.