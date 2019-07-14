Konutta yüksek faiz inadını enflasyon kıracak

Enflasyon cephesinden gelen sevindirici haberler, enflasyona endeksli konut kredilerinde cazibeyi artırdı. Üstelik enflasyonda düşüşün önümüzdeki aylarda daha da hızlanması bekleniyor.

İşte bu nedenle emlak sayfasında kredi kullanmak isteyenler için enflasyona endeksli konut kredisinin avantajlarını gözler önüne sermek istedik. En son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sadece onbinde 3'lük yükseliş gösterdi ve Haziran'da yıllık enflasyon 3 puan gerileyerek yüzde 18.71'den yüzde 15.72'ye düştü.

HER 100 BİN TL’DE AVANTAJ 42 BİN TL

Aynı dönemde üretici enflasyonu da onbinde 9 gibi bir rakama geldi ve yıllık oran yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. Bu oranlar geçen yılla karşılaştırıldığında düşüşün yüzde 40’lı seviyelerden hızla aşağıya geldiği gözleniyor. Çekirdek enflasyonda da gözle görülür düşüş dikkat çekiyor.

Üstelik enflasyonda düşüş eğiliminin daha da sürmesi bekleniyor. Genel kanı yüzde 10’lara gerilemesi yönünde. Hatta birçok ekonomist eylül ayında sürpriz bir düşüşle yüzde 10’un altını bile görmenin mümkün olabileceğini belirtiyor. Bu da rakamların dili ile konuştuğumuzda enflasyona endeksli kredi kullanan bir vatandaşın cebinden her 100 bin lira için 10 yıl vadede faize 42 bin 388 lira daha az ödeme yapacağı anlamına geliyor.

SİZİN İÇİN HESAPLADIK

Nasıl mı? İşte hesap. Üstelik bu ürünü kullanan kişiler şimdiden düşen enflasyonla aylık ödemelerini bin 999 liradan bin 801 liraya düşürdüler. Çünkü yıllık 18,71 enflasyonda aylık faiz yüzde 1,56 olup 0,19 aylık marj ilave edildiğinde kredinin maliyeti aylık olarak yüzde 1,75 oluyordu.

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Enflasyon yüzde 15,72’ye gerilediğinde kredinin maliyeti otomatik olarak aylık 1,50’ye geriledi. Ödenen aylık rakam 196 lira azaldı. Vade sonunda faize ödenecek rakam da 23 bin 696 lira azaldı. Enflasyon yüzde 10’a indiği takdirde ise aylık kredinin maliyeti yüzde 1,02’ye geriler. Bu da taksit ödemesini bin 446 liraya kadar çeker.

2023’TE HEDEFİ % 5 ENFLASYON

Enflasyon yüzde 10’la da sınırlı kalmayacak ve daha da düşecek görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Burada da enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Eğer beş yıl içinde enflasyon yüzde 5’e inerse kredinin aylık maliyeti otomatik olarak yüzde 0,61’e geriler ve aylık ödeme de bin 177 liraya kadar iner. 10 yıl vadede enflasyona endeksli konut kredisi kullanan bir vatandaş 5 yılda aylık ödemesini de her 100 bin lirada bin 999 liradan bin 177 liraya kadar düşürmüş olur.

ŞİMDİ ALAN KARLI ÇIKAR

Konu son dönemlerde bankacıların da gündeminde yer alıyor. Görüşlerine başvurduğumuz üst düzey birçok bankacı ürünü konut alıcısına yeterince anlatamadıklarını bu nedenle de talebin henüz sınırlı olduğunu dile getiriyor. Ancak bu tür bir krediyi kullanan vatandaşların kesinlikle uzun vadede karlı çıkacaklarına dikkat çekiliyor. Üstelik düşen enflasyonla birlikte ileride faizlerin de aşağıya çekileceği böylece halihazırda 0,19 olan aylık ilave marjın da düşeceği bunun da bu tür kredileri daha da cazip hale getireceği söyleniyor.