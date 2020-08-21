Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor: Yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak

5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlenmiş ve yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmiş ve söz konusu uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih son olarak 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamda uygulamanın hayata geçmesi için 10 günlük süre kaldı. Buna göre, 1 Eylül'den itibaren, işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

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Yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na başvuran ve kriterleri karşılayan işletmeler, belgeleri aldı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

"Mesleki yeterlilik belgesi tek başına yeterli olmayacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılan başvurular neticesinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin alındığını söyledi.

Burada söz konusu belgenin alınması için bazı şartlar gerektiğini dile getiren Aşa, daha önce bu alanda herhangi bir kurs almamış emlakçılardan mesleki yeterlilik belgesi istendiğini bildirdi.

Aşa, "Bazı emlakçılar bu belgenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak mesleki yeterlilik belgesi emlakçılık yapmak için tek başına yeterli olmuyor. Bu kriter, yeterlilik belgesi alabilmek için şartlardan bir tanesi." dedi.

FOTOĞRAF 11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan İstanbul'un Koronasavar İlçeleri başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi. Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı. Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı. İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi. En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti. Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu. Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu. Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti. Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu. Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı. İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 22'sinde satışlar düşerken, 14'ünde arttı. İşte ilçe ilçe konut fiyatlarındaki değişim oranları.. BiP'te paylaş

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"Mağduriyetin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor"

Nizameddin Aşa, uzun süredir bu uygulamanın hayata geçmesini beklediklerini kaydederek, "Bu uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. Uygulama sayesinde sektöre kalite ve disiplin gelecek. Bakanlığın belirlediği kriterleri karşılayabilenler bu işi yapacağı için takibi kolay olacak. Yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak." diye konuştu.

Kayıt dışı emlakçılık yapanların önlenmesi sayesinde vergi gelirlerinin de artacağını dile getiren Aşa, şu bilgileri verdi:

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"Ancak daha da önemlisi bugüne kadar sürekli gündemde olan sözde emlakçıların tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilecek. Fakat burada önemli olan vatandaşlarımızın dikkatli olması. Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Yetkisiz emlakçılarla kesinlikle iş görmesinler. Yoksa bugüne kadar karşılaşılan sıkıntılar sürecektir."

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"İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler ilan veremeyecek"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, uygulamanın, bugüne kadar mağduriyetlere kapı aralayan sahte ilanları da gündeme aldığını söyledi.

Aşa, bugüne kadar kendilerinin de en çok şikayetçi oldukları sahte ilanlar konusunda adım atılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Online ilan platformlarında yer alan ve büyük oranda dolandırıcılık amacı taşıyan sahte ilanları defalarca gündemde tuttuk ancak bu platformlar bugüne kadar radikal bir karar alamadı. Uygulama sayesinde artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Bu platformlar mevcut ilanları da kontrol etmeli.. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek."

Aşa, yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebileceğini ve yetki belgesinin de iptal edilebileceğini vurguladı.

FOTOĞRAF 11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan İstanbul'un Koronasavar İlçeleri başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi. Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı. Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı. İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi. En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti. Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu. Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu. Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti. Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu. Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı. İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 22'sinde satışlar düşerken, 14'ünde arttı. İşte ilçe ilçe konut fiyatlarındaki değişim oranları.. BiP'te paylaş

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"Uygulamanın amacına ulaşması için etkin denetim şart"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, düzenlemenin kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetimin şart olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların bugüne kadar her geçen gün farklı bir yöntem bulabildiğini, belgenin de sahtesini çıkartabileceklerini dile getiren Koçal, burada etkin denetimin yanı sıra tüketiciye de büyük görev düştüğünü vurguladı.

Koçal, "Tüketici özellikle sosyal medyadaki ve internetteki ilanlara dikkat etmeli. Ofisi olan emlakçılarla çalışmalı. Özellikle kiralamayı veya satın almayı düşündükleri gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emlakçılar tercih edilmeli." diye konuştu

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FOTOĞRAF 19 Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu​. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi. Temmuz ayında en fazla konutu 540 adet ile İran vatandaşları aldı. Türkiye'den konut alan ülkeler ve sayıları ise şöyle.. 388 konut Irak 154 konut Rusya 149 konut Afganistan 69 konut İngiltere 64 konut Kazakistan 63 konut Türkmenistan 63 konut Ürdün 60 konut Filistin 57 konut Çin 55 konut Lübnan 42 konut Özbekistan 40 konut Mısır 36 konut Kuveyt 34 konut İsveç 32 konut Suudi Arabistan​ Yabancıya konut satışında zirvede İran var: İşte temmuzda satılan konut sayısı Temmuz ayı konut satış rakamları kırıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışlarında rekor artış gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Yabancıya konut satışına bakıldığında ise temmuz ayında yabancılara 2 bin 741 adet konut satıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapılırken yoğunlukla tercih edilen il ise İstanbul oldu. BiP'te paylaş

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