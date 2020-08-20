Konutta asıl rekor salgın sonrasında: Artık herkes Türkiye diyecek

Haziran ayında kamu bankaları ve Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan ‘düşük faiz-uzun vade’ kampanyası gayrimenkul sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bundan sonraki süreçte ise salgının etkisinin azalmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda yabancı yatırımcının artması bekleniyor. Dövizdeki yükseliş ile sağlık alanında yürütülen başarılı çalışmaların bunda etkili olacağını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, yurt dışı hava trafiğinin normale dönmesiyleyabancıya satışın eski rakamların dört katına çıkacağını işaret etti.

BİR GÜNDE 40 TANE VİLLA SATIŞI YAPTIK

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilen ‘Düşler Vadisi Riva’ projesindeki son durum ile sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Yılmaz, projenin Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası kapsamında en fazla satış cirosunun gerçekleştiği proje olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde 300 adet villa sattıklarını, 635 milyon lira ciro elde ettiklerini aktaran Yılmaz, kampanyanın başladığı haftasonu bir günde 40 villa satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, 509 villa olan ilk etabın 480 villasının satışının yapıldığını anlattı.

ARTIK HERKES TÜRKİYE DİYECEK

Elde edilen cironun 850 milyon lira olduğunu kaydeden Yılmaz, “İlgiden dolayı diğer etapların satışa açılışını mevcut planlamamızın öncesine aldık. Eylül ayında 200 villa daha satışa çıkacak. 2021’in sonunda 300 villada yaşam başlayacak. 2024’e kadar teslimler tamamlanacak” dedi. Artık herkesin Türkiye’yi tercih edeceğine dikkati çeken Yılmaz, “Avrupa, İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere’den ev alan, özellikle zengin Ortadoğulular orada hastanelerin yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandığını gördü. Bu nedenle Türkiye’ye dönecekler” diye konuştu. Yabancıya yapılan konut satışı yılın yedi ayında yüzde 29,6 azalarak 17 bin olurken, bu rakam geçen yılın genelinde 45 bin 483 olmuştu.