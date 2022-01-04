Ekonomi En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Memurlara ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte memurlara yapılan zamlarla ilgili detaylar...

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Haber Merkezi AA
​En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memurlar kaç para alıyor?
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Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

En düşük memur maaşı

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 276 liradan 4 bin 289 liraya yükseldi.

Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
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Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
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Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar…
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MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
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Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
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Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
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Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
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Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
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En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br>
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NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br>
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YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225
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Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
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Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110
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Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
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Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar...


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