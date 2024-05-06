AUZEF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024 yılı bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasıyla gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Peki, AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. AUZEF soru ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama gelince haberimizde yer verilecektir.

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayınlanacak.

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF vize geçme notu kaç?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.







