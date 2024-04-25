İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak. AUZEF bahar dönemi ara sınavları için son günlere girildi.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi açıköğretim (AUZEF) bahar dönemi ara sınavı 4-5 Mayıs günleri düzenlenecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce duyurulması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.
AUZEF SINAV TAKVİMİ
Akademik takvime göre;
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.