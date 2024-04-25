AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında düzenlenmişti. Vize sınavlarının ardından gözler AÖF final tarihleri merak kazandı. 2024 Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...