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İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman? AUZEF ara sınav giriş belgesi sorgulama!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Sınava az bir süre kala, adaylar AUZEF ara sınav giriş belgesi yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, AUZEF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AUZEF giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

16:01 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AUZEF giriş belgesi
AUZEF giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak. AUZEF bahar dönemi ara sınavları için son günlere girildi.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim (AUZEF) bahar dönemi ara sınavı 4-5 Mayıs günleri düzenlenecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce duyurulması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Akademik takvime göre;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.



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