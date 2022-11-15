Endonezya'ya beş yıl içinde 20 milyar dolar finansman sağlanacak

Geçen yıl Glasgow’da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) ilk olarak tanıtılan plana dahil olan ilk ülke Güney Amerika olmuş ve ülkeye 8,5 milyar dolar finansman garanti edilmişti.

Söz konusu model, Güney Afrika ve Uluslararası Partnerler Grubu’nu (IPG) oluşturan Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulmuştu.

Model kapsamında finansman alıcısı olan ikinci ülke Endonezya oldu.

Ortaklık, Endonezya hükümeti ve IPG üyeleri arasında ortak liderler olan ABD ve Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, AB, Kanada, İtalya, Norveç ve Danimarka arasında uzun dönemli siyasi anlaşmaya dayanacak.

Dünyanın en büyük 10 sera gazı emisyon üretici ülkesi arasında yer alan Endonezya'nın söz konusu ortaklık programıyla temiz enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.

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Plan kapsamında gelecek 3 ila 5 yıl içinde Endonezya’ya 20 milyar dolar finansman sağlanacak. Finansmanın 10 milyar dolarlık kısmı IPG üyeleri tarafından üyeleri kamu finansmanı, 10 milyar doları ise Glasgow Net Sıfır Çalışma Grubu Finansal Birliği mekanizmanı tarafından karşılanacak.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, ortaklığa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, söz konusu finansmanla ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinin yanı sıra enerji verimliliğinin de artacağını söyledi.

Yatırımlar sayesinde yeşil iş fırsatlarının da doğacağını dile getiren Pandjaitan, "Ayrıca, ülkemizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına da yardımcı olacak bir model. Bu ortaklık kapsamında, Endonezya 6 ay içinde kapsamlı bir aksiyon planı oluşturacak ve somut adımlardan oluşan bir yol haritası çıkaracak." diye konuştu.

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