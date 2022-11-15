Ekonomi Endonezyaya beş yıl içinde 20 milyar dolar finansman sağlanacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Endonezya'ya beş yıl içinde 20 milyar dolar finansman sağlanacak

Endonezya’ya Adil Enerji Dönüşüm Ortaklı modeliyle gelecek 3 ila 5 yıl içinde 20 milyar dolar finansman sağlanacağı açıklandı. Söz konusu finansmanın 10 milyar doları aralarında ABD, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, AB, Kanada, İtalya, Norveç ve Danimarka'nın bulunduğu ülkelerden kamu finansmanı olarak, 10 milyar doları ise Glasgow Net Sıfır Çalışma Grubu Finansal Birliği mekanizmasından karşılanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Endonezyaya beş yıl içinde 20 milyar dolar finansman sağlanacak
Foto/arşiv: Endonezya

Geçen yıl Glasgow’da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) ilk olarak tanıtılan plana dahil olan ilk ülke Güney Amerika olmuş ve ülkeye 8,5 milyar dolar finansman garanti edilmişti.

Söz konusu model, Güney Afrika ve Uluslararası Partnerler Grubu’nu (IPG) oluşturan Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulmuştu.

Model kapsamında finansman alıcısı olan ikinci ülke Endonezya oldu.

Ortaklık, Endonezya hükümeti ve IPG üyeleri arasında ortak liderler olan ABD ve Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, AB, Kanada, İtalya, Norveç ve Danimarka arasında uzun dönemli siyasi anlaşmaya dayanacak.

Dünyanın en büyük 10 sera gazı emisyon üretici ülkesi arasında yer alan Endonezya'nın söz konusu ortaklık programıyla temiz enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.

Plan kapsamında gelecek 3 ila 5 yıl içinde Endonezya’ya 20 milyar dolar finansman sağlanacak. Finansmanın 10 milyar dolarlık kısmı IPG üyeleri tarafından üyeleri kamu finansmanı, 10 milyar doları ise Glasgow Net Sıfır Çalışma Grubu Finansal Birliği mekanizmanı tarafından karşılanacak.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, ortaklığa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, söz konusu finansmanla ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinin yanı sıra enerji verimliliğinin de artacağını söyledi.

Yatırımlar sayesinde yeşil iş fırsatlarının da doğacağını dile getiren Pandjaitan, "Ayrıca, ülkemizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına da yardımcı olacak bir model. Bu ortaklık kapsamında, Endonezya 6 ay içinde kapsamlı bir aksiyon planı oluşturacak ve somut adımlardan oluşan bir yol haritası çıkaracak." diye konuştu.

Emlak Katılım'dan dokuz ayda 1 milyar 462 milyon lira net kar
EKONOMİ
Emlak Katılım'dan dokuz ayda 1 milyar 462 milyon lira net kar

Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusu yaptı
GÜNDEM
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusu yaptı

Rusya Merkez Bankası Başkanı yaptırımların amacını açıkladı: Finansal sistemimizi çökerteceklerdi
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası Başkanı yaptırımların amacını açıkladı: Finansal sistemimizi çökerteceklerdi

Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
EKONOMİ
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tam gaz yükseliş

Tam gaz yükseliş

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Kuvvetli yağış geliyor: Sel baskınlarına dikkat.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

​Sultangazi'de şaşkına çeviren kaza.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yerleşim yerinin olduğu iki bina vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.