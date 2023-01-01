Ekonomi Enerji depolamada yatırım talebi 230 milyar doları aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji depolamada yatırım talebi 230 milyar doları aştı

Resmi Gazete'de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Enerji depolamada yatırım talebi 230 milyar doları aştı
Foto/Arşiv

Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar, depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasite yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.

  • Yılmaz, "Bu başvurulardan 72 bin 400 megavat kurulu gücündeki 1542 başvuruyu güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi başvuruları oluşturuyor. 91 bin 800 megavat kurulu gücündeki 1211 başvuru ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular. Bu başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı. Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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“Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak”

Cumhuriyet'in 100. yılında yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırım atağı yaşanacağına inandığını belirten Yılmaz, "Daha önce de vurgulamıştım. Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi artırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Öte yandan, EPDK, başvurulara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınan başvurular, başvuru sırasına göre kapasite tahsisi yapılabilmesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Kapasite tahsisi yapılan başvurular, teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ulaştırılacak.

Başvuruda bulunan yatırımcılardan kapasite alanlara, diğer yükümlülükleri de sağlamaları halinde EPDK tarafından ön lisans verilecek.

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar: Yeniden düzenlendi
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EPDKnin, akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin kararı, Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
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Buna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market Scande CIF MED (GenovaLavera) başlığı altında dolarton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden liraya çevrilmiş olan tutarı (TLton) dikkate alınacak.
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Bu tutarın TLlitre değerinin hesaplanmasında yoğunluk değeri, motorin için 0,845 tonmetreküp ve benzin için 0,775 tonmetreküp olacak.
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Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında katlanılan maliyetler de dikkate alınacak.
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Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde, en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin EPDKye bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınacak.
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Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından harmanlama maliyeti dahil ağırlıklı ortalama rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marj, dağıtıcı ve bayi maliyetlerini yansıtacak şekilde, satın alma gücü paritesi, TCMB faiz oranları, enflasyon, döviz kuru, asgari ücret gibi ülke içi piyasa koşulları ile uyumlu olacak.
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Bu kapsamda gerçekleştirilecek marj takibinde faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde, belirli zaman aralıklarında muhtelif istatistiki yaklaşımlar kullanılarak modeller oluşturulacak ve marj takibinde bu modeller, birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınacak.
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EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar: Yeniden düzenlendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarının takibi için belirlediği metodolojiyi yeniden düzenledi. Buna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market Scan'de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında dolar/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden liraya çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınacak.

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