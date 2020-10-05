Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin Taşucu Limanı'na döndüğü açıkladı 24 Nisan'dan beri görevdeydi: Yavuz Sondaj Gemisi çalışmalarını tamamladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 17:33 DHA