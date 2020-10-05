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Ekonomi 24 Nisandan beri görevdeydi Yavuz Sondaj Gemisi çalışmalarını tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin Taşucu Limanı'na döndüğü açıkladı

24 Nisan'dan beri görevdeydi: Yavuz Sondaj Gemisi çalışmalarını tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yavuz sondaj gemisi
Yavuz sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Selçuklu- 1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü açıklandı.

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AA
Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı'na döndü.

ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

  • Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek" denildi.

DHA
Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı'na döndü.

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