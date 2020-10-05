Oruç Reis yeni göreve hazır

Seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX’i amacının dışında kullanan Yunanistan, Türkiye’nin sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli adımlarına karşılık çözüm masasını sabote etmeye çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor.

AMACI DIŞINDA KULLANIYOR

İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından “Navigational Telex (NAVTEX)” adı verilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor. “Denizcilere ilan” olarak da adlandırılan NAVTEX mesajı, Yunanistan tarafından uyarı amacının dışında da kullanılıyor.

OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İDDİALARINA TEMEL ARIYOR

Güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın NAVTEX’i Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı birtakım mesnetsiz iddialara temel oluşturmak için kullandığını belirterek, “Bu durumda ilgili duyuruya atıf yapılarak tarafımızdan çevre denizlerimizdeki denizcileri bilgilendirmek ve itirazlarımızı kayda geçirmek üzere mütekabiliyet kapsamında bilgilendirme duyuruları yayımlanmaktadır” ifadesini kullandı.

DÜNYA Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Atina müzakere masasını sabote ediyor

YİNE AYNISINI YAPTILAR

Bunun bir örneğinin önceki gün yaşandığını anımsatan kaynaklar, Yunanistan’ın, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye’nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX ilan ettiğini, bunun üzerine Türkiye’nin de söz konusu sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu NAVTEX ilanlarını tekrar yayınladığını belirtti.

İTİRAZIMIZ KAYDA GEÇSİN!

Güvenlik kaynakları, NAVTEX’lere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “NAVTEX servis sahası, deniz yetki alanı sınırlandırılması ile doğrudan ilişkili olmayıp, açık denizlerde askeri eğitim sahası veya seyir tehlikesi ilanı ile ilgili bir kısıtlama da mevcut değildir. Açık denizlerde askeri eğitim sahası ilanları egemenlik hakkının ihlali anlamına da gelmemektedir. Ancak Yunanistan’ın, NAVTEX ilanlarına yapılan itirazlar, bahse konu ülkenin Türkiye’nin NAVTEX servis sahasını tanımamasına yönelik yapılmakta ve bu konudaki itirazımız kayda geçirilmektedir.”

REKLAM

OYNAT 02:11 Bakan Çavuşoğlu'ndan Sevilla haritası açıklaması: Bu harita olduğu sürece müzakere olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sevilla haritası olduğu müddetçe müzakerenin olmayacağını belirten Çavuşoğlu, 'Dediler ki gemiyi geçici olarak siz sorunsuz bölgeye gönderir misiniz? Neyi kast ediyorlar diye merak ettik. Üçgen olan bölge. Şu arada kal diyorlar. Siz bunu nasıl söylersiniz kardeşim. Bu ne demektir biliyor musunuz. Saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek demektir. Yunanistan bu haritayı kabul etmediğini açıklaması lazım. Bu harita durduğu sürece bunu çözemeyiz. Müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İYİ NİYETLİ ADIMLAR ATTIK

Amacı dışında ilan edilen NAVTEX’in sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını belirten güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu yineledi. Bu konuda Türkiye’nin iyi niyetli birçok adım attığını ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan’ın çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını, diyalog çağrılarına kulak tıkayarak sorunu çözmeyi değil daha da karmaşık hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Görev bekliyor

Yunanistan’ın önceki gün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni NAVTEX’in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği NAVTEX’leri yeniledi. Sonrasında, ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı’na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan, cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis sismik araştırma gemisi, önceki gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos’tan bu yana Akdeniz’de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis’in verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

DÜNYA Yunan basınında Oruç Reis paniği: Yeni Şafak'ın manşetinden öğrendiler

Teknik toplantı ertelendi

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı’nda bugün yapılması planlanan teknik toplantının iki ülke tarafından alınan ortak karar kapsamında sonraki günlere ertelendiği öğrenildi. Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, bugün NATO Karargahı’nda yapılması planlanmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.