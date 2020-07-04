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Ekonomi Enflasyon salgın zamlarıyla arttı En çok hangi ürüne zam geldi?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs döneminde en çok hangi ürüne zam geldi? Koronavirüs döneminde en çok hangi ürünler ucuzladı?

Enflasyon salgın zamlarıyla arttı: En çok hangi ürüne zam geldi?

Petrol fiyatlarındaki düşüşlerle rahatlaması beklenen enflasyon, koronavirüs salgını ortamında yapılan zamlarla yükseldi. Tüketici enflasyonu haziranda yüzde 1,13, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon tüketicide yüzde 12,62’ye, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 6,17’ye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

PANDEMİ ZAMLARIYLA YÜKSELDİ

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinde salgın sürecinde arzın azalmasını fırsat görülüp yapılan zamlar etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerle rahatlaması beklenen enflasyon, koronavirüs salgını ortamında yapılan zamlarla daha yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon memur ve emekli maaş zamları için de dört gözle bekleniyordu.

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GIDADA DÜŞTÜ ULAŞIMDA ARTTI

TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokantalar, yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,7 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

SEZON ÜRÜNLERİ FRENLEDİ

  • Geçen ay tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,32 ile sarımsakta gerçekleşti. Bunu yüzde 23,91 ile domates, yüzde 20,18 ile patates yüzde 19,71 ile kuru soğan, yüzde 15,51 ile yumurta, yüzde 11,49 ile muz, yüzde 11,29 ile çilek, yüzde 9,31 ile salatalık izledi.

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