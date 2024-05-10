Enflasyonda kalıcı bozulmaya izin vermeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çıkardıklarını ve 2025 ve 2026 için öngörülerini sırasıyla yüzde 14 ile yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi. Karahan, Ankara'daki idare merkezinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Karahan, enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 ile mayıs ayında görüleceğine

işaret etti.

SIKI PARASAL DURUŞ SÜRECEK

Para politikasında kararlı duruşa vurgu yapan Karahan, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Enflasyonu belirlediğimiz hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜCRET ARTIŞLARI TALEBİ DESTEKLEDİ

Tüketici enflasyonunun öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleştiğine değinen Karahan, "Reel ücret artışları talebi destekledi. Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonu aylık bazda yavaşlamakla birlikte yüksek bir seyir izlemektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin en önemli sebebi yüksek kiralardır. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin risk primindeki iyileşmenin portföy akımlarını desteklediğini anlatan Karahan, şunları kaydetti:

2 HAFTADA 18 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

"Portföy girişleri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasına yoğunlaşırken offshore swaplara da yansıdı. Mart toplantısında yaptığımız ilave sıkılaştırma, yurt içi ve dışı yerleşiklerin TL'ye güvenini artırdı ve Merkez Bankası rezervlerine de olumlu yansıdı. Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde (marttan itibaren) swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır."

Kredi kartında ek önleme ihtiyaç yok

Karahan, kredi kartlarında sadece azami faizi düzenleme yetkileri olduğuna değinerek, "Yakında bir ayarlama yaptık, harcamalar epey makulleşti. Şu aşamada kredi kartı faizleri konusunda ek önleme ihtiyaç yok" açıklamasını yaptı. Karahan, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarına ilişkin ise, "Tedavüldeki kupür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse adım atacağız" cevabını verdi.

Döviz mevduatI 6,2 milyar dolar azaldı

Şubat ve mart aylarındaki yabancı para mevduata yönelik güçlü talebin, alınan kararlarla hızlı bir şekilde ortadan kalktığının altını çizen Merkez Bankası Başkanı Karahan, şöyle devam etti: "Nisan ayında TL mevduat 539 milyar lira artarken, parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat ve Kur Korumalı Mevduat, sırasıyla 6,2 milyar dolar ve 19 milyar lira azalmıştır."







