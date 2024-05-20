Asgari ücret zam oranı ile ilgili ardı ardına önemli açıklamalar geldi. 2022 ve 2023 yılında ocak ve temmuz aylarında zam yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki 2024 yılında temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? Bu yıl asgari ücrete ara zam var mı?

Temmuzda asgari ücret zammı var mı?

Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi. Temmuz ayında, asgari ücrete zam yapılmayacak olsa da, emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Bu sayede, emeklilerin maaşlarında da bir artış olması bekleniyor. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmayacağına yönelik karar bazı sendikalar tarafından eleştirildi.

Eleştirilerde, enflasyonun yüksek seyri nedeniyle asgari ücretlilerin alım gücünün zayıfladığı ve ek bir zammın gerekli olduğu vurgulanıyor.

Asgari ücret net-brüt ne kadar?

Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında yapılan zam ile net asgari ücret 17 bin 2 TL, brüt asgari ücret ise 20 bin TL olarak açıklanmıştı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?



