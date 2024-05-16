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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak 2024? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihi

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 3 bin TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesi 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması beklenirken gözler "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.

10:00 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kurban bayramı ikramiyesi
Kurban bayramı ikramiyesi

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. Peki, emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 16 Haziran’a denk geliyor. Bayramdan 1 hafta önce ikramiye ödemelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz ikramiye ödeme takvimini duyurmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan’dan itibaren yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Güvenlik korucuları,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DİKKAT

Dul ve yetim maaşı alanlara, bayram ikramiyesi hisse oranlarına göre yatırılacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak %25 hisse oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme %75’e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu hisse oranına göre yatırılacak.



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