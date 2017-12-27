Engellilerin taşıt alımında sınır ne kadar? Engellilerin taşıt alımında 200 bin lira sınırı Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, taşıt alımlarında sağlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için yararlanabilecek.

Haber Merkezi 27 Aralık 2017, 12:19 Son Güncelleme: 27 Aralık 2017, 12:23 AA