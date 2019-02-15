Erdoğan'dan marketlere uyarı: Fiyatlar düşmezse yaygınlaşacak

Tanzim satış konusunda seçimden sonraya kadar süre veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatların makul seviyeye gelmemesi durumunda tanzim satışın daha da yaygınlaşacağını ve daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını duyurdu.

BAKKALLAR DA DEVREYE SOKULABİLİR

"Seçim sonrası her şey yerli yerine oturursa biz çekiliriz, oturmazsa biz bunu yaygınlaştırarak devam ederiz" diyen Erdoğan, bu işin bakkallara kadar gidebileceğini ve onlarla birlikte de bu tanzim satışların genişletilebileceğini söyledi.

"Bize operasyon çekmeye kalkıyorlar"

Şimdi bize bir operasyon çekmeye kalkıyorlar. Domates, biber, bakliyat ürünleri. Zincir marketlere de açık söyledim. Eğer bu fiyatlar en uygun yere çekilmezse adımlarımızı atarız. Adımı attık. Şu anda bu işe Ankara, İstanbul olarak başladık. Bugün Bursa'da 3 tane açtık. Yarın öbür gün 10'a çıkacak. Ben 30'a kadar çıkartın dedim. Anında fiyatlar yarı yarıya düştü. Zincir marketlerde de fiyatlar ciddi manada düşüş göstermeye başladı. Burada çok ahlaki olmayan bir şey daha var. Bazı köşe yazarları. Onlar da diyorlar ki, 'bu serbest ekonomisine terstir'. Bize serbest piyasa ekonomisini öğretme. Serbest piyasa ekonomisi dediğin olay, günlük, haftalık ürünler için geçerli değildir. Beyaz eşya, otomobilde geçerlidir.

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