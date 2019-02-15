Dünya Erdoğandan AB açıklaması Müslümanız diye almıyorlar
AVRUPA

Erdoğan'dan AB açıklaması: Müslümanız diye almıyorlar

Erdoğan'dan AB açıklaması: Müslümanız diye almıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi AB'ye almamalarının tek sebebi var: Biz Müslümanız diye almıyorlar. Çunu konuştuğumuzda 'hayır böyle şey olur mu' diyorlar. Bahaneleri nüfusun kalabalık olması. Peki başta niye demediniz? Siz AB olarak eskiden parasal destekleri veriyordunuz. Bir ara genç nüfus falan dediler. Bunların hepsi yalan" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin müzakere sürecinde dürüst olmadığını belirtti.

AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi, AB'ye almamalarının tek sebebi var: Biz Müslümanız, Müslümanız diye almıyorlar. Çıkın bunu açıklayın. Konuştuğumuzda 'hayır böyle şey olur mu' diyorlar." dedi.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Avrupalı siyasetçilerin bahaneleri 'nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz' diyorlar. Peki başta niye demediniz? Siz AB olarak eskiden parasal destekleri veriyordunuz. Bir ara genç nüfus falan dediler. Bunların hepsi yalan."

Sarkozy ve Merkel fasılları 35'e çıkardı

"AB'ye ben iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. Yalanı acayip kullanıyorlar. En son mülteciler olayıyla bir taraftan 'Siz 3,5 milyon mülteciyi ülkenizde barındırıyorsunuz, size ne kadar teşekkür etsek azdır, size her türlü desteği vereceğiz' dediler. Şu ana kadar 1 milyar 750 milyon Avro verdiler. Bunu da bize değil uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay'a, AFAD'a veriyorlar. Bize proje diyorlar? Ne projesi Hatay'a gel kampları gör. Şu anda 310 bin mülteci geri döndü. Bunlara kim bakıyordu? Suriye mi bakıyordu, biz bakıyoruz. Biz devlet olarak oradayız, askerimiz orada. Tüm onların bakımını hala biz yapıyoruz. Bütün AB ile ilgili süreçte fasıl olarak 15 fasıl vardı. Bu 15 faslın olduğu zamanda ben Başbakan olarak liderler zirvesine katılabiliyorum. O zaman da katılan ülkelerin sayısı şimdiki gibi değil, yanılmıyorsam 15 ülkeydi. Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geldi. Bütün bu fasılları 35'e çıkardılar. Diğer taraftan liderler zirvesini ortadan kaldırdılar. Türkiye dışında müzakereye en yakın ülkeleri aldılar, Türkiye'yi almadılar"

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