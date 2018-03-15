Erdoğan'ın çağrısı ile 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Aralık ayı verilerini değerlendiren ekonomi yönetimi ve uzmanları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliğinin karşılık bularak meyvelerini verdiğine dikkat çekti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

'SON 3 YILIN EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI'

Aralık ayı itibarıyla bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 619 bine ulaştığına işaret ederek, geçen yılın son üç döneminde gerçekleşen verilerin, son 3 yılın en yüksek istihdam artışını gösterdiğini kaydeden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşvikleri neticesinde gerçekleşen bu veriler, ekonomimizin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesini giderek arttırdığını göstermektedir. 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde de işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'2018 HEDEFİMİZ: TEK HANE'

''Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdam teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis'te görüşülüyor. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR'da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var '' diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise 2018 sonuna kadar işsizliği tek haneye indirme hedefleri olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

''BÜYÜME GÜCÜNÜ KORUYOR''

İşsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği belirgin yükseliş yerine sınırlı arttığını, bu gerçekleşmede istihdam teşvikleri, büyüme hızındaki artış ve lehteki baz etkisinin katkı sağladığını dile getiren Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Geçen yıl Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin etkisi ve istihdam piyasasında teşviklerle başlayan iyileşme büyümede gözlenen güçlenme ile hızlanmıştı. Bu doğrultuda, ocak-aralık döneminde kümülatif istihdam artışı 1 milyon 39 bin kişi ile geçen yıl aynı dönemindeki 221 bin artışın belirgin üzerine çıkmış durumda. Bu yılın ilk iki ayına ilişkin ekonomik aktiviteden gelen sinyaller de büyümenin gücünü koruduğunu yansıttığından, iyileşmenin devam etmesi beklenebilir." ifadelerini kullandı.

İstihdamın şampiyonları geçtiğimiz Aralık ayında ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde almıştı.

''2016'DAN BERİ İLK KEZ TEK HANEDE''

Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin, kasım-ocak dönemlerinin genelde işsizlik oranlarında artışın görüldüğü dönemler olduğunu ifade ederek, "Kasım 2017 ile Ocak 2018 döneminde arındırılmamış serideki hafif yükseliş genel trend dahilindedir. İlaveten, iş gücüne katılım oranı bu dönemde diğer yılların üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış serilerde ise manşet, tarım dışı ve genç işsizlik oranlarında gerileme görülmektedir. Hatta manşet işsizlik oranı Mart 2016'dan bu yana ilk kez yüzde 9,9 ile tek haneye gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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"TEŞVİKLERİN ETKİSİ 2018'DE HİSSEDİLECEK"

Yeni istihdamın oluşmasının olumlu olduğuna dikkat çeken İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ''Türkiye bu fotoğrafta 2017 yılını yüzde 7 seviyesinde büyüme ile bitirecek görünüyor. Büyüme beklentisine bakıldığında oluşturulan istihdam normal karşılanabilir. 2018 yılında büyüme oranı daha yumuşak kalacak. Bu durum işsizlik oranının yine yüzde 10 seviyesi üzerinde kalmasına neden olabilir. Bunun için istihdam oranının mevcut yüzde 46,9 seviyesinden yüzde 48 seviyelerine yükselmesi gerekli. Mart sonunda açıklanması beklenen teşviklerin ve yeni yatırımların sağlayacağı istihdamlar 2018 yılında hissedilebilir." diye konuştu.

"ILIMLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR''

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da İstihdam artışında genele yayılan ılımlı artışın devam ettiğinin görüldüğünü belirterek, ''Buna karşılık, iş gücüne katılım oranının artmaya devam etmesinin işsizlik oranındaki düşüşü sınırladığını, bu durumun muhtemelen önümüzdeki dönemde de benzer şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2018'in ilk aylarına ilişkin verilerde mevcut seviyelerden, geçmiş verilerde de olduğu gibi sezon etkisiyle gerçekleşebilecek artıştan sonra, yakın dönemde mevcut seviyelerde seyredecek bir işsizlik oranı öngörebiliriz." dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz.

''İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞARIYA ULAŞTI''

2017 yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz iseCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile gerçekleştirilen ‘İstihdam Seferliği’nin başarıya ulaştığına vurgu yaparak şunları söyledi; ''Aynı anlayış ile 2018 yılında işsizlik rakamını tek haneye taşımak hepimizin üzerine düşen görevdir. İş dünyası olarak, ülkemizin gelişmesi, büyüme hızının 2018 yılında daha yukarılara taşınması için çaba göstermekteyiz. Devletimizin özel sektör için sağladığı teşvik ve desteklerle yeni yatırımların oluşturulması çabaları aralıksız devam etmektedir. Bu ortamda insanımızın iş ve aş sahibi olabilmesi için elimizden gelenden fazlasını yaparak, işsizlik oranını aşağıya çekmek zorundayız”

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