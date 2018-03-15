Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.

VERİLERDE TARİHİ ZİRVE: TEK HANEYE İNDİ

TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerinde tarihi zirve var. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı işsizlik oranı da yüzde 9.9 ile tek haneye indi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı en son Mart 2016’da yüzde 9.9 ile tek hanedeydi.

1.6 MİLYON YENİ İSTİHDAM

Arındırılmamış işsizlik verilerinde ise çift haneli seviye devam ediyor. Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 46.9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşsizlik Kasım'da yüzde 10.3 olmuştu

Türkiye'de işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 10.3 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan düşerken, bir önceki aya göre değişim göstermemişti.

İşsizlik oranı geçtiğimiz sene Aralık döneminde yüzde 1,9 puanlık artışla, yüzde 12,7 ile 2017 Mart döneminden bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi olmuştu.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İLE İŞSİZ SAYISI DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli İstihdam Seferberliği" çağrısıyla işsizlikte büyük ölçüde azalma meydana geldi. İşsizlik Kasım ayında yüzde 12.7'den yüzde 10.3'e düştü. Geçen ay açıklanan işsizlik verisine göre işsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 275.000 kişiye indi.

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