Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp gaz aktardı

Doğal gaz arz güvenliği için yatırımlarını hayata geçiren Türkiye, BOTAŞ tarafından atılan adımlarla doğal gaz giriş kapasitelerini yükseltti. Giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama yatırımları da arttı. Bu kapsamda, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Söz konusu depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

OYNAT 00:37 Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'ye sıvı doğal gaz nakli başladı Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı.



Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.



Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.



295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.



Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.

















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24 KEZ TRANSFER YAPTI

Bu çalışmaların yanında sıvı doğal gaz (LNG) tesisleri yatırımları da devam ediyor. Bu kapsamda son yılların en önemli adım ise geçtiğimiz yıl hizmete alınan Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nde atıldı. Ertuğrul Gazi'nin sisteme alındığı 1 yıl içerisinde gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğal gazı ulusal sisteme aktardı.

İZMİR'DEKİ KONUTLARIN 3 YILLIK TÜKETİMİ KADAR

Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor. 295 metre genişliğindeki Ertuğrul Gazi 46 metre uzunluğunda. 110 milyon standart metreküp doğal gaza eşdeğer olan 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon standart metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

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