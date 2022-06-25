Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp gaz aktardı

Doğal gaz arz güvenliği için yatırımlarını hayata geçiren Türkiye, BOTAŞ tarafından atılan adımlarla doğal gaz giriş kapasitelerini yükseltti. Giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama yatırımları da arttı. Bu kapsamda, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Söz konusu depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
24 KEZ TRANSFER YAPTI
- Bu çalışmaların yanında sıvı doğal gaz (LNG) tesisleri yatırımları da devam ediyor. Bu kapsamda son yılların en önemli adım ise geçtiğimiz yıl hizmete alınan Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nde atıldı. Ertuğrul Gazi'nin sisteme alındığı 1 yıl içerisinde gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğal gazı ulusal sisteme aktardı.
İZMİR'DEKİ KONUTLARIN 3 YILLIK TÜKETİMİ KADAR
Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor. 295 metre genişliğindeki Ertuğrul Gazi 46 metre uzunluğunda. 110 milyon standart metreküp doğal gaza eşdeğer olan 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon standart metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.