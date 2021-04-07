Enerjide fiyatları düşürecek yeni adım: Ertuğrul Gazi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye son yıllarda boru hatları üzerinden satın alınan doğal gaza alternatif olarak ortaya çıkan daha uygun maliyetli sıvılaştırılmış doğal gaza ağırlık veriyor.

Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor. İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.

Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.

RUSYA'DAN SPOT GAZ İTHALATI ADIMI

Türkiye'nin LNG tarafında attığı bu adım başta Rusya olmak üzere boru hatları ile gaz tedarik eden ülkeleri telaşlandırırken, Rus enerji şirketi Gazprom Export ise geçtiğimiz kasım ayında LNG'ye karşılık spot boru gazı ithalatı için adım atmıştı. Rus şirketin hamlesini yorumlayan uzmanlar ise; yeni fiyat hamlelerinin kapıda olduğuna dikkat çekmişti.

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BU AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK

Türkiye'nin LNG hamlesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) "Ertuğrul Gazi" Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi ve dev gemiye Türk bayrağı çekildi.

Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde Türk karasularına giriş yapması bekleniyor.

UYGUN MALİYETLİ OLMASI LNG'YE YÖNLENDİRDİ

Türkiye'nin LNG tarafındaki son adımını yenisafak.com için yorumlayan Enerji Uzmanı Dr. Rahmi İncekara, ''Türkiye, doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamına yakın bir kısmını ithalat ile karşılıyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleştiren Türkiye; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle doğalgaz gereksinimini karşılıyor. ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerden de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal eden Türkiye, LNG’yi kontratlar üzerinden Katar, Cezayir gibi ülkelerden temin ederken, spot piyasada ABD’den de LNG tedarik etmektedir. Türkiye, son 2 yıldır boru gazından ithalatını azaltırken, spot piyasadan LNG ithalatını artırmıştır. 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde spot piyasada LNG fiyatları, boru gazına kıyasla çok daha uygun bir maliyete denk gelmesi Türkiye’yi LNG ithalatına yöneltmiştir.'' dedi.

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Ertuğrul Gazi isimli LNG gemisi.

HATAY'DA KONUŞLANDIRILACAK

Gaz arzında yaşanabilecek krizleri engellemek, kesintisiz ve sürekli gaz arzı sağlamak noktasında çeşitli giriş noktaları oluşturulduğunu da belirten İncekara, bu amaçla, İzmir-Aliağa ve Hatay-Dörtyol lokasyonunda iki FSRU terminali inşa edildiğini dile getirip şu şekilde konuştu;

Sıvılaştırılmış doğal gazın okyanus kanallarından geçişi ve aktarılışı esnasında yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi kullanılmaktadır. Kısa adı FSRU olan bu gemiler LNG transferi için kullanılan özel bir gemi tipini ifade etmektedir. BOTAŞ’ın büyük yatırımlarından biri olan, Türkiye’nin yeni ve ilk yüzer depolama ve gazlama FSRU gemisi “Ertuğrul Gazi” Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilmiştir. Hatay-Dörtyol’daki terminale konuşlanması ve buradan hizmet vermesi beklenmektedir.'' dedi.

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''Ertuğrul Gazi” gemisi, 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

AKDENİZ'İN LNG LOJİSTİĞİNİ YAPACAK

Uzak yerlere de LNG sevkiyatının yapılabilmesini sağlayacak bu sistem ile Hatay-Dörtyol lokasyonundan bağlandığında Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz bölgesinde LNG lojistiğinin Ertuğrul Gazi gemisi vasıtasıyla yapılmasının planlandığını dile getiren İncekara, ''FSRU’ların çalışma usulüne baktığımızda Ertuğrul Gazi gemisi sabit kalıyor, diğer LNG kargo gemileri ise Ertuğrul Gazi gemisine yanaşarak, aktarım yapmaktadır.'' dedi.

ENERJİ FATURAMIZI DÜŞÜRECEK

Ertuğrul Gazi gemisi ile ulusal gaz şebekesine daha fazla kaynaktan giriş yapılmasının sağlanıldığı düşünüldüğünde, talebin ve yüksek tüketimin olduğu kış mevsiminde kesintisiz arzın da sağlanmış olacağına değinen İncekara konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

''Enerjide kaynak çeşitliliği artacaktır. Daha ucuz maliyetli gaz tedarikinin sağlanması durumunda, konutlarda ve sanayide kullanılan enerji faturasında düşüşü beraberinde getirecektir. Kesintisiz ve sürekli arzın sağlanması konutlarda ısı salınımı, üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik esasını oluşturacaktır. Ucuz maliyetli, hızlı ve sürekli bir gaz arzının cari açık, enflasyon ve büyüme gibi makro ekonomik verileri pozitif yönde etkilemesi de söz konusu olacaktır.''

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