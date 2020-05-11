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Ekonomi Esnafın kamuya olan borçlarına 2021 vadeli yapılandırma talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafın kamuya olan borçlarına 2021 vadeli yapılandırma talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın kamuya olan borçlarının, 2021'den itibaren ödenmeye başlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede normalleşmenin adım adım başladığını belirtti.

Esnafın kamuya olan borçlarının 2021'den itibaren ödenmeye başlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasını talep eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zorlu dönemi atlatabilmek için devletimizin her zamankinden daha fazla gelire ihtiyacı var. Ödenemeyen vergi ve primler devlete de bu dönemde büyük yük olacak. Unutmayalım ki daha önceki borç yapılandırmalarından devletin kasasına 70 milyar lira para girdi. Dolayısıyla hem devletin gelir elde etmesi hem de esnafın borçlarından kurtulabilmesi için her zamankinden daha fazla yapılandırmaya ihtiyaç var. Yurt dışında elde edilen gelirlerin yurt içine getirilmesi için varlık barışı, vergi barışı, imar barışı ve birikmiş borçların yapılandırılması gibi düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçirilmeli."

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