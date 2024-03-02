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Ekonomi

Et fiyatını 3-5 firma artırıyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu söyledi. Tunç, “Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var” dedi.

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:28 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bülent Tunç.
Bülent Tunç.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu belirterek, "Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var” dedi.

DÜZENİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savundu. Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulunarak, “ESK'nın ithal 150 bin hayvanın küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, belli bir kesimin işine gelmiyor ve durumu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.


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#Kırmızı et fiyatları
#Ekonomi
#Tüketici
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