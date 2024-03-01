10'uncu Dünya Sektörler Arası İş birliği Forumu Türk ve Afrikalı iş dünyasının önde gelen isimlerini yeni fırsatlar için bir araya getirdi

İstanbul Wow Convention Center'da düzenlenen WCI FORUM’da 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli ile yeni pazar arayışı içerisinde olan Afrika'nın 54 ülkesinden gelen 1640 iş insanı Türkiye'den 553 üretici ve ihracatçı ile bir araya gelerek 10.000 üzerinde B2B görüşme gerçekleştirdi.





WCI Forum bu yıl "Gelecek Afrika'da, geleceği yakala!" sloganıyla çıkış yaptı. Forum; iş birliği, inovasyon ve Afrika kıtasında sürdürülebilir ticaretin merkezi olmayı hedefliyor. Katılımcılar arasında bulunan iş insanları, ticari heyetler ve üreticiler, etkinlik boyunca çeşitli sektörlerde iş birliği fırsatlarını değerlendirdiler.





Foruma, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Gambiya Enformasyon Bakanı Lamin Jammeh, Sudan’ın Darfur eyaletinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhammed Salah, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile iş insanları katıldı.









WCI FORUM kapsamında gerçekleştirilen ihracat panelinde ise, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin konuştu. Forumda 2 gün boyunca B2B iş görüşmeleri yapılırken, Türk ve Afrikalı üretici ve ihracatçıların ürün ve hizmetleri tanıtıldı. Öte yandan, 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda 2023 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fildişi Sahili takımı için kutlama yapıldı.





"SÖMÜRMEK İÇİN DEĞİL, KALKINDIRMAK İÇİN"





Açılış konuşmasında forumun bu yıl 10’uncusunu düzenlediklerini ifade eden WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, “Asıl amacımız Afrikalı dostlarımızı buraya getirdiğimiz gibi, Türk işletmelerini Afrika’ya taşımaktır. Yatırım bekleyen bu coğrafya, ekonomik partnerlerini bekliyor. Türk ihraç ürünleri her geçen gün daha iyi tanınıyor ve on yıl önce çok geride olduğumuz sektörlerde; Fransa ile İtalya ile Çin’le rekabet etme potansiyeli olan bir ülke haline geliyoruz. Devletimizin faaliyetleri ciddi ve anlamlıdır. Ancak Afrika politikamızın temelini girişimci firmalarımızın oluşturması gerekir. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında 40,7 milyar dolarlık bir ticaret hacminin ortaya çıktığını görüyoruz. Afrika ülkelerinin 2050 yılında ekonomik gücü devasa boyutlara ulaşmış, nüfus potansiyeli 2,5 milyara ulaşmış dev bir kıta ile karşılaşacağız. Geleceğin Afrika’da olduğunu haykırırken bu gerçeğin peşinde koşuyoruz. Bu demografik güç, kürenin merkezinde Afrika’nın yer alacağını gösteriyor. Bu kardeş coğrafya için, dost elini havada bırakmayacak bir ticari partnere ihtiyaç olacaktır. Sömürmek için değil, kalkındırmak için. Tek taraflı bir kazanç için değil karşılıklı bir gelişim için kıtada yer alacak küresel güç Türkiye olmalıdır. Türkiye’nin yürekli ekonomi elçileri olmalıdır. Biz Afrika için eşit ve adil ortağı temsil ediyoruz. 450 Organize Sanayi Bölgesi, yüz binlerce işletmesiyle Türkiye bu boşluğu dolduracak en büyük kuvvettir.” ifadelerini kullandı.









"TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"





Bu forumun Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inandığını belirten Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Afrika son zamanlarda sosyal, ekonomik ve siyasal alanda kaydettiği ilerleme ile dünyanın ilgi odağı halindedir. Türkiye ve Afrika kıtası Ortadoğu ve İslam dünyasında ortak kültürel mirasa sahip olmak ile birlikte başlıca ticaret ortaklarımız arasında yer almaktadır. Kıta ile son 5 yılda karşılıklı ticaretimiz yaklaşık 5 kat artış ile 2023 yılında yaklaşık 32 milyar dolara ulaşırken, 2024 yılına ise güzel başladık. Ocak ayında, ikili ticaretimiz yüzde 26 artış ile 3 milyar dolara yükseldiğini gördük. Afrika kıtasına ihracatımız ise 2002 yılına göre 12 kat artarak 2023 yılında 21,3 milyar dolara yükseldi. Kıtada bulunana 54 ülkeye ihracatımız, toplam ihracatımızın yüzde 8,3’ünü oluşturuyor. Hizmet ise ihracatı Afrika ile büyük bir potansiyele ulaştı. Türkiye hizmet ihracatını son 20 yılda 7 kat arttırarak 100 milyar dolara ulaştırdı. 2024 yılında bunu 110 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.





"AFRİKA’YI BİZ KENDİ ÖZVARLIĞIMIZ OLARAK KABUL EDİYORUZ"





Açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç “Sektörler arasında gerçekleşen iş birliği çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İhracatı bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sektörel toplantılarda görüyoruz ki pek çok sektörümüzün sorunları da talepleri de hedefleri de ortak, ihracat ailesi olarak aynı hedeflere odaklanmış durumdayız. Bu hedeflere ulaşmak için gerek mevcut pazarlardaki yerimizi korumamız, gerekse yeni pazarlara açılmamız gerekiyor. Dünya Sektörler Arası İş birliği Forumu 10 yıldır bu noktada önemli bir görevi üstleniyor. Özellikle Afrika bizim en önem verdiğimiz pazarların başında geliyor çünkü Afrika’yı biz kendi özvarlığımız olarak kabul ediyoruz. “ ifadeleriyle mevcut pazar ve pazar arayışına değindi.









"BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, KALKINACAĞIZ, KAZANACAĞIZ"





Birlik ve beraberliği ön plana çıkararak ihracat vurguları yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Uzun “Bize göre yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Afrika’da bizim kardeşlerimiz var. MÜSİAD olarak biz Afrika’da kardeşlerimizle birlikte kazanmak için çalışıyoruz. Birlikte çalışacağız, kalkınacağız, kazanacağız.





Üzerinde çalıştığımız bir başka konu ise geleneksel hale gelmiş fuarımızı ilk defa yurtdışında gerçekleştirme düşüncesidir. Ülkemiz sınırları haricinde ilk kez yapacağımız bu fuar için Afrika’yı belirledik.





Türkiye ile afrika arasında ikili ticaret hacmi 2013-2020 döneminde ortalama 20 milyar dolar seviyesinde seyrederken 2021 yılında 29.4 milyar dolara yükseldi. 2022 yılında ise tarihi bir zirve yaparak 33 milyar dolar düzeyine yükseldi. Biz önümüzdeki dönemlerde bu miktarı daha da arttırarak yeni bir tarihi rekor seviyesine ulaşacağız.” ifadelerini ekledi.





"SUDAN KOBİ’LER İÇİN İYİ BİR ALAN"





Sudan Darfur Bölgesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Salah “Misyonumuz ve delegasyonumuz Sudan olarak buraya geldi. Sudan KOBİ’ler için iyi bir alan, özellikle tarım sektöründe sizleri Sudan’a davet ediyorum. Biz ayrıca burada çalışma fikrini değiştirmek ve bilgi yaymak istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, teşekkürlerini sundu.









"AFRİKA YARDIM İSTEMİYOR, AFRİKA YATIRIM İSTİYOR!"





Foruma katılan Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon ve Yayın Bakanı Jammeh “Türkiye 100. yılında küresel değişimin merkezi olabildi, mükemmelliyetçi ve umudun yeşerdiği bir ülke oldU. Gambiya Hükümeti özel sektörde bulunmayı sever. Forumun hedefi belli üreticileri, ihracatçıları ve ithalatçıları Afrika’nın her yerinden getirip birçok ürünü onlara anlatabilmek. Birçok gelişmekte olan ülke gibi Gambiya yoksulluğunun giderilmesinin önemini farkında. Ulusal ve uluslararası iş birliği sağlayabilmek endüstriyel sektör için çok önemli. Biz güçlerimizi ortaya koyabiliriz, bilgimizi paylaşabiliriz. Bu organizasyon kolay değildi, adanmışlıkla bunu gerçekleştirebildik. Birinin söylediği gibi “Afrika yardım istemiyor, Afrika yatırım istiyor!” ifadelerini kullandı.





"EN ÇOK İHRACAT GÖSTEREN SEKTÖRLER ARASINDA İLK ÜÇTEYİZ"





Hazır giyim sektörünün önemine vurgu yapan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan sözlerine Utku Bengisu’ya ihracatçılar ile Afrikalı iş adamlarını bir araya getirmesi ve yeni iş birlikleri geliştirmesi konusunda teşekkür ederek sözlerine başladı.