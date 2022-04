Et satışında lobi var: Marketlerin satın alma müdürlerinin hesapları incelensin

<br>\"Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz\"<br><br>İşletmeci Cengiz Sili, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, \"Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz. Et ve Süt Kurumu’nda fiyatlar bize göre daha uygun. Devlet destekli kesim oluyor. Biz kendi etlerimizi kesiyor. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek. Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor\" ifadelerini kullandı.