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Ekonomi Et satışında lobi var Marketlerin satın alma müdürlerinin hesapları incelensin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Et satışında lobi var: Marketlerin satın alma müdürlerinin hesapları incelensin

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini iddia ederek, “Marketlerin satın alma müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Et satışında lobi var: Marketlerin satın alma müdürlerinin hesapları incelensin
Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade etti.

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik’ten dikkat çeken bir iddia geldi. Et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade eden Çelik, bu müdürlerin mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mera ve tarla ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini de üzdüğünü söyledi.

PATRONLARI DA ŞAŞIRACAK

Nihat Çelik, şöyle devam etti: “Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Market sahibi belki satın alma müdürünü keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de belki bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracaktır.”

Et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nihat Çelik, pirzolanın kilogram fiyatının 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatının da 110 lirayı geçmemesi gerektiğini ifade etti.
Et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nihat Çelik, pirzolanın kilogram fiyatının 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatının da 110 lirayı geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Bugün şehirlerde et fiyatlarının değişken olduğunu, herkesin Balıkesir kuzusu üzerinden fiyat biçtiğini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

STANDART FİYAT KAFA KURCALIYOR

“Bazı yerlerden 100 liraya, bazı yerlerden de 60 liraya karkas et alıyorlar. Ama kasaba, markete geldiklerinde hepsi el birliği yapmış lobi oluşturmuş gibi duruyorlar. Çünkü o etler, domatesler, patlıcanlar aynı tornadan çıkar gibi fiyatı standart. Bizim kafamızı kurcalayan bu.”

Küçükbaş için 250 TL prim talebi

  • Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 18 satış mağazasının yeterli olmadığını, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi. ESK’daki büyükbaş kesimlerde hayvan başına 2 bin 500 lira prim desteği verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatan Çelik, “Neden küçükbaş bu prim desteği kapsamına alınmıyor? Kesime giden bir küçükbaş için en az 250 lira prim desteği verilmeli” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Marketten yüzde 20 daha ucuza et satışı başladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Marketten yüzde 20 daha ucuza et satışı başladı

Kasap ve marketteki ette fiyat farkı dikkat çekiyor: : 'Zammı henüz uygulamadık'
FOTOĞRAF 9
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Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Büyükbaş kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarıldı.
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Geçen aya göre et fiyatlarında 15 liralık bir fark olduğunu söyleyen kasaplar, bu ay etin kilosunun 95 ila 100 lira arasında satıldığını belirtti.
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Marketlerde ise et fiyatlarının ortalama 15 lira daha fazla olduğu görüldü.
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Kasaplarda, Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan, dana kıyma 80 liradan satılıyor. Marketlerde dana sarma 106 liradan, dana kuşbaşı 110 liradan, tranç kıyma 116 liradan satılıyor.
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Et ve Süt Kurumu’nda ise, sığır kıyma 60 liradan, sığır kuşbaşı 67 liradan, sığır biftek 85 liradan, sığır pirzola 110 liradan, sığır bonfile 165 liradan satılıyor.
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<br>\"Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz\"<br><br>İşletmeci Cengiz Sili, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, \"Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz. Et ve Süt Kurumu’nda fiyatlar bize göre daha uygun. Devlet destekli kesim oluyor. Biz kendi etlerimizi kesiyor. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek. Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor\" ifadelerini kullandı.
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Kasap Mustafa Karabulut ise, \"Et fiyatlarına zam geldi. Bunu yem fiyatlarındaki artışa bağlıyoruz. Talep durumu 1 ay içerisinde yüzde 40 oranında düştü. Etin kilosu bundan 2 ay önce 75 Liraydı şu anda ise 110 Liradan satılıyor. Tavuğun kilosuna da 8 Lira zam geldi. Tavuğun kilosu şuanda 25 Lira. Yem fiyatlarını eğer aşağı çekebilirsek maliyetler azalacağı için doğal olarak et fiyatlarında da bir düşüş olur\" dedi.
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Kasaplar 'Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz'
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Kasap ve marketteki ette fiyat farkı dikkat çekiyor: : 'Zammı henüz uygulamadık'
Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Kasaplar gelen zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söyledi. Öte yandan market ve kasaplardaki fiyat farkları da dikkat çekti. Markette etin kilosu ortalama 15 lira daha pahalıya satılıyor.
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