Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Marketten yüzde 20 daha ucuza et satışı başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının Et Süt Kurumu mağazaları ile Tarım Kredi marketlerinde başladığını duyurdu.

Abone Ol