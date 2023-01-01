Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti

Mide duvarındaki hücrelerin anormal şekilde büyümesi sonucu oluşan kanser türü olan mide kanseri, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Risk faktörleri arasında sigara içimi, aşırı alkol tüketimi, aşırı yeme ve aşırı kilo almak gibi faktörler yer almaktadır. Sıklıkla ileriki yaşlarda görülen mide kanserinde beslenme konusu oldukça önem arz ediyor. Uzmanlar mide kanseri olan kişilerin beslenme düzeni ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki mide kanseri olan kişiler nasıl beslenmeli? İşte uzman görüşüyle sorunun cevabı.