Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile kurum için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapıldığı belirtildi.