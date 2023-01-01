|
Ekonomi
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiğini, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
14:27 . 19/01/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile kurum için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapıldığı belirtildi.

DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Üreticileri ve tüketicileri korumak amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiği vurgulanarak, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır.

Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır" denildi.

#Et ve Süt Kurumu
#ESK
#ankara
1 saat önce
default-profile-img
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
İstanbul Havalimanı metrosunda bir ilk: Yerli ve milli sinyalizasyon
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere ilişkin açıklaması sonrası gözler altılı masaya çevrildi: Yıpranacak diye adayları yok
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
İsveç Ukrayna'ya 419 milyon dolarlık silah gönderecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.