Fatih’e kardeş geliyor

TANAP ve TürkAkım gibi önemli enerji projeleriyle enerji açığını en aza indirgemek isteyen Türkiye, Akdeniz ve Karadenizde de sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, yüzde 98 dışarıya bağımlı olduğumuz enerji sektöründe uçun vadede kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek. Bu amaçla Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğalgaz için sondaj faaliyetlerini yoğunlaştıracak bir hamle daha gerçekleştiriyor. Fatih sondaj gemisiyle birlikte Akdeniz’de doğal gaz ve petrol araması yapacak ikinci sondaj gemisi dün Singapur açıklarından Türkiye’ye doğru yola çıktı.

ENERJİMİZİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA KARŞILAYACAĞIZ

Satın alınan ikinci sondaj gemisinin Akdeniz’e doğru hareket ettiğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Denizlerdeki sondaj çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Dönmez, ikinci sondaj gemisinin ocak ayı sonunda Akdeniz’de olmasını beklediklerini aktardı. Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşan Dönme, “Bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez” dedi. Türkiye'yi enerjisini öz kaynaklarından karşılayan bir ülke yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Fatih Dönmez, sınırlar ve kara sular içindeki hidrokarbon rezervlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti.

Fatih Dönmez

OCAK SONUNDA AKDENİZ’DE OLACAK

Oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz'de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Dönmez, “Fatih sondaj gemimizle de derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Mersin açıklarında da sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. İnşallah buralarda varsa bulma gayretiyle çabamız devam edecek" diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN İSTEMEDİĞİ PROJE HAYATA GEÇEMEZ

Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir projenin hayata geçemediğine dikkat çeken Dönmez, jeopolitiği yok sayan adımların durmaksızın sürdüğünü dile getirdi. Nabucco'nun çöküşünde bu gerçeği tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü ifade eden Dönmez, "Bu rüyaların peşine düşenlere bir kez daha şunu hatırlatmak isterim ki bu bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez" dedi. Türkiye’yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Enerji Bakanı, bu alanlardaki çalışmalarına devam edeceklerini vurgularken, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve TürkAkım projeleriyle de Türkiye'nin Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan kilit bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

SEKTÖRÜN AYAKLARI YERE BASIYOR

Türkiye'de bugün gaz piyasasının ayaklarının tam olarak yere bastığını dile getiren Dönmez, burada son 15-16 yılda dağıtım sektörüne yapılan 24 milyar liradan daha fazla altyapı yatırımı ve hukuki düzenlemelerin payının da büyük olduğunu kaydetti. Dönmez, iç tesisat piyasasında 100 milyar liralık bir piyasa büyüklüğü sağlandığını ve doğrudan ve dolaylı istihdamın da 100 bini bulduğunu ifade etti. Türkiye son 10 yılda yüzde 5-6 büyürken, gaz sektörünün bunun iki katı büyüdüğünü anımsatan Dönmez, "Böylece sektörümüze yurt içi ve dışı yatırımcılarını bir kez daha davet ediyoruz. Böylesi bir dönemde Türkiye, yatırımcılar için her zaman öngörülebilir gelecek sunmaya ve güvenli bir liman olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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Ömer Cihad Vardan

AVRUPA’NIN ÜRETİM ÜSSÜYÜZ

DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Türkiye’nin doğal gaz cihazlarında hem üretim yapıp hem de ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Vardan, “Türkiye’nin iç piyasasında 8 milyar liralık piyasa hacmi var. İhracat ise 1 milyar doları geçiyor. Türkiye’deki ve doğrudan yatırımlarla birlikte ülkemiz bu alanda Avrupa’nın üretim üssü haline geldi” dedi. Doğal gazın Türkiye’nin tamamında 15 milyon abone ve 55 milyar metreküpü aşan hacimle kullanıldığını dile getiren Vardan, gaz dağıtımındaki genişleme yatırımlarının artmasıyla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesinin sağlandığını kaydetti. Bugün itibarıyla Türkiye’de yılda 2 milyon kombi üretildiğini söyleyen Vardan, bunun yaklaşık yarısının Türkiye’de kullanıldığını, yarısının ise yurt dışına ihraç edildiğini ifade etti.