Ekonomi Fiyat değişikliği pompaya yansıdı Motorine indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

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Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da her geçen gün değişkenliğe sebep oluyor. 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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