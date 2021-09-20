Ekonomi Fiyatlar uçuşa geçince bir haftada satılan araçlar beş aydır alıcı bekliyor
OTOMOTİV

Fiyatlar uçuşa geçince bir haftada satılan araçlar beş aydır alıcı bekliyor

Fiyatları anormal şekilde artan ikinci el otomobiller alıcı bulamıyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks araçlardaki satışların da durma noktasında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Fiyatlar uçuşa geçince bir haftada satılan araçlar beş aydır alıcı bekliyor
Bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde bekliyor.

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi.

Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen Bağcılar’da bulunan bir ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor” dedi.

“İkinci el otomobilleri satmakta zorlanıyoruz”

İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip, “Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında” ifadelerini kullandı.

“Fiyatların ileriki dönemde bir tık daha yükselmesini bekliyoruz”

Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor. Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor. Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var. Şuan galericilerde istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu içinde fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor Şuan ki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. ” şeklinde konuştu.

İki bin şikayet sonrası bakanlık harekete geçmişti: Sıfır araçta kafaları karıştıran görüntü!
EKONOMİ
İki bin şikayet sonrası bakanlık harekete geçmişti: Sıfır araçta kafaları karıştıran görüntü!

Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 36 bin TL'den başlıyor
FOTOĞRAF 27
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İkinci el araç fiyatlarının tavan yapmasının ardından çok sayıda vatandaş araç hayalini ertelemek zorunda kalırken Ticaret Bakanlığı ise gümrüklerde el konulan araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda e-ihale gov.tr üzerinden ilan çıkan bakanlık yeni araç listesini de paylaştı.
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Bakanlık tarafından satışa sunulan ve başlangıç bedeli 36 bin TL'den başlayan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor. İşte bakanlık tarafından ihaleye çıkarılan araçlar ve ihale başlangıç ve bitiş tarihleri..
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2002 MERCEDES - BENZ E 320 CDI Güncel Fiyat: 99000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2008 FORD FİESTA 1.3 Güncel Fiyat: 54 000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2002 VOLKSWAGEN SHARAN 1.8 T Güncel Fiyat: 63.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2008 RENAULT CLİO II 1.5 DCI Güncel Fiyat: 48.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2003 TOYOTA PREVİA 2.0 D4-D Güncel Fiyat: 57.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2003 SKODA FABİA 1.4 COMBİ Başlangıç Bedeli: 41.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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1999 MERCEDES - BENZ A 170 CDI Başlangıç Bedeli: 44.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2008 CITROËN C4 PİCASSO 2.0 Başlangıç Bedeli: 73.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2000 MERCEDES - BENZ C220 CDI Başlangıç Bedeli: 72.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
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2003 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI Başlangıç Bedeli: 66.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
Title
2001 MERCEDES - BENZ C220 CDI Başlangıç Bedeli: 66.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
Title
2006 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI Başlangıç Bedeli: 69.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05
Title
2001 PEUGEOT PARTNER 1.6I 16V Başlangıç Bedeli: 36.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021
Title
2006 BMW 5.25 D Başlangıç Bedeli:131.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021
Title
2007 VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI Başlangıç Bedeli:60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
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2001 FORD MONDEO Başlangıç Bedeli:56.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
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2007 AUDI A6 QUATTRO Başlangıç Bedeli:138.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
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2006 AUDI Q7 QUATTRO Başlangıç Bedeli:202.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
Title
2004 CITROËN XSARA PICASSO Başlangıç Bedeli: 60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
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2005 RENAULT CLIO Başlangıç Bedeli: 60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021
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2005 OPEL SIGNUM 2.2 16V DGI Başlangıç Bedeli: 74.400 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:29 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:4 Ekim 2021 09:40
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2007 MERCEDES - BENZ ML320 CDI 4MATIC Başlangıç Bedeli: 210.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 10:25
Title
2006 BMW 3.20 D Başlangıç Bedeli: 93.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 10:25
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Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 36 bin TL'den başlıyor
ÖTV düzenlemesi sonrası ortaya çıkan indirimi sıfır araç fiyatlarına yansıtmayan bayilere yönelik denetime başlayan Ticaret Bakanlığı öte yandan da gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede yer alan ve ihale başlangıç fiyatları 36 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller..


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