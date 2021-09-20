İki bin şikayet sonrası bakanlık harekete geçmişti: Sıfır araçta kafaları karıştıran görüntü!

Sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan ve kimi modellerde 70 bin TL'yi bulan indirimlerin fiyatlara yansıtılmadığına yönelik Ticaret Bakanlığı'na iki binden fazla şikayet geldi.

STOKLARDAKİ ARAÇLARI SATMIYORLAR

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer aldı.

Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da ifade edildi.

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OYNAT 01:48 Yüzlerce sıfır kilometre aracı görüntüleyen vatandaş isyan etti: Hepsi "satıldı" dediler ucu bucağı gözükmüyor Geçtiğimiz haftalarda sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü kafaları karıştırdı. İzmir'de çekilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.

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MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Gelen binlerce şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Söz konusu şikayetler sonrası denetleme yapmak üzere görevlendirilen müfettişler sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemeye başladı.

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İZMİR'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Bakanlık müfettişleri denetimlerini sürdürürken İzmir'de bir depoda çekildiği iddia edilen görüntüler kafaları karıştırdı.

Görüntülerde bayilerin elinde olmadığını belirttiği sıfır km yüzlerce aracın yan yana sıralanmış şekilde bekletildiği görülüyor.

Sosyal medyada dolaşan ve izleyenlerin kafasını karıştıran görüntünün 18 Eylül'de çekildiği belirtilirken, çok sayıda kişi ise yaptığı yorumlarla sıfır araç tarafındaki fırsatçılığa tepki gösterdi.

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FOTOĞRAF 27 İkinci el araç fiyatlarının tavan yapmasının ardından çok sayıda vatandaş araç hayalini ertelemek zorunda kalırken Ticaret Bakanlığı ise gümrüklerde el konulan araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda e-ihale gov.tr üzerinden ilan çıkan bakanlık yeni araç listesini de paylaştı. Bakanlık tarafından satışa sunulan ve başlangıç bedeli 36 bin TL'den başlayan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor. İşte bakanlık tarafından ihaleye çıkarılan araçlar ve ihale başlangıç ve bitiş tarihleri.. 2002 MERCEDES - BENZ E 320 CDI Güncel Fiyat: 99000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2008 FORD FİESTA 1.3 Güncel Fiyat: 54 000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2002 VOLKSWAGEN SHARAN 1.8 T Güncel Fiyat: 63.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2008 RENAULT CLİO II 1.5 DCI Güncel Fiyat: 48.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2003 TOYOTA PREVİA 2.0 D4-D Güncel Fiyat: 57.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2003 SKODA FABİA 1.4 COMBİ Başlangıç Bedeli: 41.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 1999 MERCEDES - BENZ A 170 CDI Başlangıç Bedeli: 44.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2008 CITROËN C4 PİCASSO 2.0 Başlangıç Bedeli: 73.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2000 MERCEDES - BENZ C220 CDI Başlangıç Bedeli: 72.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2003 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI Başlangıç Bedeli: 66.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2001 MERCEDES - BENZ C220 CDI Başlangıç Bedeli: 66.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2006 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI Başlangıç Bedeli: 69.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 10:05 2001 PEUGEOT PARTNER 1.6I 16V Başlangıç Bedeli: 36.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 2006 BMW 5.25 D Başlangıç Bedeli:131.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:21 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:24 Eylül 2021 2007 VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI Başlangıç Bedeli:60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2001 FORD MONDEO Başlangıç Bedeli:56.250 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2007 AUDI A6 QUATTRO Başlangıç Bedeli:138.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2006 AUDI Q7 QUATTRO Başlangıç Bedeli:202.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2004 CITROËN XSARA PICASSO Başlangıç Bedeli: 60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2005 RENAULT CLIO Başlangıç Bedeli: 60.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 2005 OPEL SIGNUM 2.2 16V DGI Başlangıç Bedeli: 74.400 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:29 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:4 Ekim 2021 09:40 2007 MERCEDES - BENZ ML320 CDI 4MATIC Başlangıç Bedeli: 210.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 10:25 2006 BMW 3.20 D Başlangıç Bedeli: 93.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2021 İhale Bitiş Tarihi:28 Eylül 2021 10:25 Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 36 bin TL'den başlıyor ÖTV düzenlemesi sonrası ortaya çıkan indirimi sıfır araç fiyatlarına yansıtmayan bayilere yönelik denetime başlayan Ticaret Bakanlığı öte yandan da gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede yer alan ve ihale başlangıç fiyatları 36 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller.. BiP'te paylaş

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