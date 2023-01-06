Ekonomi Fransadan Applea sekiz milyon euroluk veri cezası
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa'dan Apple'a sekiz milyon euroluk veri cezası

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu, Apple'a iOS 14.6 işletim sistemi ile topladığı kullanıcı verileri nedeniyle ceza verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fransadan Applea sekiz milyon euroluk veri cezası
Arşiv

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kişiselleştirilmiş reklamlar nedeniyle Fransa'dan 8 milyon euro ceza aldı.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL), Apple'ın iOS 14.6 kullanan App Store ziyaretçilerinden tanımlayıcı verileri izinleri olmadan otomatik olarak topladığı hükmüne vardı. Ayrıca şirket, topladığı bu verileri reklam göstermek için kullandı.

Yetkililerin belirttiğine göre firma, veri koruma yasasını ihlal ederek para kazanıyordu.

Apple, kapatmayı zorlaştırıyor

CNIL, Apple'ın kullanıcıların reklam hedeflemeyi kapatmasına izin verdiğini, ancak varsayılan olarak etkin olduğunu ve birden çok menü düzeyi arasında geçiş yapılmadan devre dışı bırakılamadığını söylüyor.

Apple o zamandan beri uygulamalarını değiştirdi ve CNIL, şirketin veri kurallarına uyduğundan emin olmak için 2021 ile 2022 arasında birkaç denetim gerçekleştirdiğini söyledi.

Verilen ceza hakkında açıklama yapan Apple, kararın kendilerini hayal kırıklığına uğradığını ve bir temyiz başvurusu planladıklarını söyledi. i

Daha önce Fransa, Apple'a dağıtım zincirinde antitröst ihlalleri iddiasıyla 364 milyon, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için ise 27,3 milyon dolar ceza vermişti.

Apple'ın Japonya'daki yatırımı 100 milyar doları aştı
TEKNOLOJİ
Apple'ın Japonya'daki yatırımı 100 milyar doları aştı

Apple şarj aleti olmadan iPhone sattığı için müşterisine tazminat ödeyecek
FOTOĞRAF 13
Title
Brezilyada bir mahkeme, Applea akıllı telefonuna şarj cihazı dahil etmediği için bir iPhone müşterisine tazminat olarak bin 75 dolar (yaklaşık 20 bin lira) ödemesini hükmetti.
Title
Goiânia 6. Hukuk Mahkemesinden yargıç Vanderlei Caires Pinheiro, teknoloji devinin, tüketici kanununun bağlı satışların yasak olduğunu belirten 39. maddesine ihlal ettiğini açıkladı.
Title
Söz konusu madde bir ürünün satın alınmasının diğerinin çalışması için elzem olduğunu durumuna atıfta bulunuyor.
Title
Bununla birlikte Brezilyadaki iPhone 13ün fiyatı bin 630 dolardan (yaklaşık 30 bin lira) başlıyor.
Title
Appleın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Title
APPLEDAN ÇEVRECİ BİR ADIM SAVUNMASIAncak, şirket ancak iPhone kullanıcılarının aten geçmişte uygun bir şarj cihazı satın aldığını ve şarj cihazı göndermemenin çevre için olumlu bir adım olduğunu savunuyor.
Title
Diğer taraftan, bu Appleın şarj aleti göndermediği için Brezilya’da karşılaştığı ilk ceza değil.
Title
GEÇEN YIL 2 MİLYON DOLAR CEZA VERİLDİGeçen yıl Mart ayında şirket, uygulama nedeniyle ülkede 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Title
O sırada tüketiciyi koruma derneği Procon, Appleı yanıltıcı reklam yapmak, kusurlu ürünler satmak, adil olmayan sözleşme şartlarını sürdürmek ve garantisi devam eden bir ürünü tamir etmemekle suçladı.
Title
ABDE TEK TİP ŞARJ UYGULAMASI BAŞLIYORÖte yandan Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.
Title
Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.
Title
Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor.
Title
Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.
Apple şarj aleti olmadan iPhone sattığı için müşterisine tazminat ödeyecek
ABD'li teknoloji devi Apple, daha çevreci olduğunu belirterek ürünlerini şarj aleti olmadan satıyor. Bu nedenle kullanıcılarının ayriyeten bir de şarj aleti satın alması gerekiyor. Brezilya'da bir mahkeme söz konusu durumun tüketici kanununu ihlal ettiğine karar vererek, Apple'ın müşterilerine tazminat ödemesine hükmetti. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Togg Amerikalıları mest etti

Togg Amerikalıları mest etti

Türkiye'nin teknoloji hazinesini gören telefona sarıldı.
Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

'Tarihi kayıtlara göre 4 bölgede var.'
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Olağanüstü hal ilan edildi: Can kayıpları var.

​Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi.

Cezaevi aracına yönelik saldırının azmettiricisiydi.

​Geliri düşük olana daha fazla destek.

Uçaklara dahi ateş ettiler: Çok sayıda polis yaralandı.

Virüsün yayılma hızı endişelere neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.