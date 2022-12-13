Teknoloji Appleın Japonyadaki yatırımı 100 milyar doları aştı
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Apple'ın Japonya'daki yatırımı 100 milyar doları aştı

Apple, son beş yılda Japon tedarik ağına 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Japonya'daki merkez üssünü ziyarette bulunan CEO Tim Cook, ''Tekrar Japonya'da olmak harika'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Reuters
​Appleın Japonyadaki yatırımı 100 milyar doları aştı
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Cook, attığı bir tweet'te, Tayvan Semiconductor Manufacturing Grubu (TSMC) tarafından yapım aşamasında olan biri de dahil olmak üzere, önde gelen teknoloji firmasının fabrikalarına ev sahipliği yapan güneybatı Japonya'daki Kumamoto vilayetini ziyaret ettiğini söyledi.

Apple yaptığı açıklamada, çok uluslu şirketlerden aile şirketlerine kadar yaklaşık 1.000 şirketi kapsayan bir ağ ile Japonya'daki tedarikçilere yaptığı harcamaları 2019'dan bu yana %30'dan fazla artırdığını söyledi.

Sony Grup Şirketleri'ni iPhone ürünleri için kamera sensörleri sağlamak üzere Japonya'daki en büyük tedarikçilerinden biri olarak adlandıran Tim Cook aynı zamanda tekstil firması Inoue Ribbon Endüstri Grubu ve kalıp üreticisi Shincron Grubu'nun da aralarında bulunduğu orta ve küçük işletmelerden 'ortak' olarak bahsetti.

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