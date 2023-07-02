Fenomene karizmayı çizdirmeyin

Dijital pazarlama stratejileriyle markalar, hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici yöntemler arıyor. Son zamanlarda daha popüler hale gelen video pazarlaması sayesinde markalar, ürün- hizmetlerini tanıtmak, müşteri tabanını genişletme ve bilinirliğini artırma hedefiyle video pazarlamasına başvuruyor. Bunun için de ilk adres fenomen olarak bilinen internet dünyasının ünlüleri oluyor.

REKLAMLAR ARTIK DİJİTALDE

İletişimin dijitale kaymasıyla birlikte, firmalar ürün tanıtımlarını ve reklamlarını sosyal medya alanına taşıdı. TV reklamları veya sokak ilanları yerine hatta milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşmak şirketlerin de işine geliyor. Böylece tüketicilere doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Sosyal medyada takip ettiğimiz ünlüler veya fazla sayıda takipçisi olanlar için ise ürün tanıtımı önemli bir gelir kapısı. Yapılan anlaşma sonrasında yüz binlerce liralık tanıtımlar, gizli veya bazen de açıkça yapılıyor. Marka bilinirliği artıyor.

KURUMSAL İMAJA ZARAR VEREBİLİR

Örneğin bir şampuan markası, internet ünlüsüyle ürününü tanıtması için görüşüyor ve sonunda önemli bir ücret ödüyor. İlgili kişi de sanki sürekli kullandığı şampuanmış gibi birkaç saniyelik paylaşım yapıyor. Ancak son dönemde artan bu yeni pazarlama yöntemi konusunda teknoloji uzmanları uyarıyor. Birçoğuna göre, satışları artırmak için anlaşma yapılan sosyal medya fenomenleri ciddi riskler taşıyor. Özellikle bir anda parayı bulup ünlenen bu kişiler yaptıkları davranışlarla markaya zarar verebilir. Bu nedenle, fenomenlerin paylaşımları kadar geçmişi, günlük hayatındaki davranışları gibi birçok unsur da etkili olabiliyor.

Yüzde 60 daha etkili sonuç

Video içeriklerinin sosyal medya uygulamalarında büyük ilgi gördüğünün altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan’a göre, video reklamları görsel reklamlara kıyasla yüzde 36 daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Daha fazla tıklanma ve takipçi için birçoğunun yapmayacağı şey yok denilse yeridir. Kimi zaman küfür dolu bir video, kimi zaman toplumsal kurallarla bağdaşmayan içerikler ve dahası. Kısacası, marka için düşünülen bir fenomen ertesi gün tüm imajı yerle bir edebilir.

Kara para aklama baskını

Öte yandan bu kişilerin astronomik kazançlar elde ettiği yönündeki haberler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergilendirme konusunda özel inceleme başlattığını ve bu kontrollerin ara ara devam ettiğini belirtmekte fayda var. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheliyi gözaltına aldı.







