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Teknoloji

Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Roket Yarışması’nda: Gençlere tam destek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen “Roket Yarışması” Aksaray Tuz Gölü’nde tüm heyecanıyla devam ederken yarışmanın son günü olan bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Selçuk Bayraktar Hisar Atış Alanını ziyaret ederek gençlerle buluştu.

17:59 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
TEKNOFEST Roket Yarışması’nda Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu.

TEKNOFEST Roket Yarışması’nda Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'na katıldı.



Gençlere uzay teknolojileri alanında benzersiz bir deneyim fırsatı sunan, ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleşen yarışmayı ziyaret eden Bakan Kacır
“TEKNOFEST dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali ve katılım her yıl artarak devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. Yılında 41 yarışmaya 1 milyon gencimiz katıldı. Roket yarışmasına da yıldan yıla artan, katlanan bir ilgiye şahitlik ediyoruz. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması’na başvurmuşken bu yıl 1098 takım bu yarışta ben de varım dedi”

Şeklinde açıklamasıyla Bakan Kacır konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Allah’ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne Türk’ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz.

Hisar Atış alanında takımları ziyaret ederek atışları birlikte izleyen Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’a ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit’te eşlik etti.

Roket atışları sırasında Selçuk Bayraktar
"Gençleri teknolojiyle erken yaşta buluşturma ve bu yönde yetiştirme hayaliyle yola çıktık. Bu kapsamda gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz”
diye belirtti.

Roket Yarışmasında 1 milyon 140 bin TL ödül

TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması bu yıl Lise (Asgari 4 bin feet), Orta İrtifa (Asgari 8 bin feet), Yüksek İrtifa (Asgari 18 bin feet) ve Zorlu Görev (Asgari 7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması’na bu yıl 1098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.


Gençlere eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl Roket Yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL.



"TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması" ne zaman, nerede gerçekleşecek?
"TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması" ne zaman, nerede gerçekleşecek?

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geri sayım başladı. Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, TEKNOFEST kapsamında Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması'na gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ediyor. Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Peki, Teknofest Roket Yarışması ne zaman, nerede gerçekleşecek? Kazanan ne kadar ödül alacak? İşte soruların yanıtları.


#TEKNOFEST
#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Roket Yarışması
#Selçuk Bayraktar
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