Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Roket Yarışması’nda: Gençlere tam destek

“TEKNOFEST dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali ve katılım her yıl artarak devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. Yılında 41 yarışmaya 1 milyon gencimiz katıldı. Roket yarışmasına da yıldan yıla artan, katlanan bir ilgiye şahitlik ediyoruz. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması’na başvurmuşken bu yıl 1098 takım bu yarışta ben de varım dedi”