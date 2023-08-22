Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Roket Yarışması’nda: Gençlere tam destek

TEKNOFEST Roket Yarışması’nda Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'na katıldı.
Şeklinde açıklamasıyla Bakan Kacır konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
Hisar Atış alanında takımları ziyaret ederek atışları birlikte izleyen Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’a ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit’te eşlik etti.
Roket Yarışmasında 1 milyon 140 bin TL ödül
TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması bu yıl Lise (Asgari 4 bin feet), Orta İrtifa (Asgari 8 bin feet), Yüksek İrtifa (Asgari 18 bin feet) ve Zorlu Görev (Asgari 7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması’na bu yıl 1098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.
Gençlere eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl Roket Yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL.