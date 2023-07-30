Tatile mobil rehber

Tatilde de teknolojinin hayatı kolaylaştıran özelliklerinden yararlanmak isteyenler için sayısız mobil uygulama bulunuyor. Gezi rotası çizen, restoran tavsiye eden, tarihi eserlerin listesini çıkaran birçok uygulama söz konusu. Turist kafilelerine tarihi ve turistik yerleri gezdiren rehberler, akıllı telefonlara girdi. Tatilde gezdiği gördüğü yerleri öğrenmek isteyenler için dijital rehberleri tavsiye edebiliriz. Tarihi, turistik ve kültürel mekanlar hakkında bilgi sahibi olmanız için farklı özellikteki sesli rehber uygulamalarını cep telefonunuza indirmeniz yeterli. Son yıllarda öne çıkan ve tatilde hayat kurtaran bazı uygulamaları sizler için derledik.

ÇEVRİMDIŞI HARİTAYLA HERYERİ RAHATÇA GEZ

City Maps 2Go ile, çevrimdışı olarak da çalışan bu programda, bulunduğunuz bölgenin haritasını indirip gezilecek yerleri takip edebilirsiniz. Uygulamada başka kişilerin daha önceki deneyim ve tavsiyelerini görebilirsiniz. Rotanız üzerindeki mekanları bulabilirsiniz. Konaklama, restoran ve alışveriş tavsiyelerini Lonely Planet Uygulaması’ndan elde edebilirsiniz.

TUR BİLETLERİ AYNI YERDE

Çoğumuzun müdavimi olduğu Foursquare özellikle gurmeler ve yeni yerler keşfetmek için bire bir. Müşteri puanlarına göre hangi restoranın en iyisi olduğunu görebilir, bazı restoranların fiyatlarına ve menülerine ulaşabilirsiniz. Yine uygulama üzerinden harita uygulamalarına ulaşabilir, mekana yol tarifi alabilirsiniz. Trip-İt ise uçak biletleri, otel rezervasyonları, check-in işlemleri, haritalar, yol tarifleri, hava durumu gibi tüm seyahat detaylarını tek bir çatı altında topluyor. Uygulama otomatik olarak bunları tarayacak ve yaklaşan seyahatlerini ana programa dönüştürecek. Böylece ihtiyacın olan tüm seyahat bilgilerini derli toplu bir şekilde Trip-it’te toplayarak e-posta karmaşasından kurtulabilirsiniz.

HAVALİMANINDAKİ KUR FARKINI BİLE HESAPLIYOR

Xe Currency ise, yurt dışında tatil yapanlar için önemli bir kolaylık sunuyor. Uygulama, uluslararası para birimi dönüştürüyor. Program sayesinde istediğiniz ülkenin para biriminin günlük döviz kuru üzerinden istediğin birime göre karşılığını hesaplıyor. Üstelik havalimanındaki kur farklarını bile hesaplıyor.

YENİ TREND SESLİ REHBERLER

Son yıllarda popüler olan sesli rehberlik hizmetleri her türlü yenilikçi teknolojiyi de takip ediyor. Bazıları yakınından geçtiğiniz antik yerlerin veya görmek istediğinizi belirttiğiniz bölgelerin yakınından geçerken uyarı verior. Örneğin, bazıları size alternatif bir yol haritası çizerken, bazıları da bulunduğunuz yerdeki önemli restoran ve kafeler hakkında bilgi veriyor. Tatmanız gereken yöresel lezzetler, hediyelik eşyalar, gün batımı için alternatif rotalar ve dahasını kullanıcılar için çıkarıyor.







