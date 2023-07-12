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Teknoloji

Elon Musk yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı hayata geçirdiği duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yapay zekanın amacının 'evrenin gerçek doğasını anlamak' olduğu belirtildi.

22:54 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Musk, nisanda da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

Musk, nisanda da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedildi.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği belirtildi.

xAI'nın X Corp'tan ayrı bir şirket olduğu, ancak şirketin misyonuna doğru ilerleme kaydetmesi için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı ifade edildi.

Elon Musk, mart ayında, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep eden açık mektubu imzalayan binden fazla kişi arasında yer almıştı.

Musk, nisanda da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.



Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız
Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız

Sosyal medya platformu Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu limitin geçici olduğunu belirten platform yaptığı açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesini kullandı. Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.

#Elon Musk
#xAI
#yapay zeka
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