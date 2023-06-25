Dijital cephe

Son yılların popüler konusu siber güvenlik, geleceğin savaşlarını belirleyecek duruma geldi. Birçok uzman, yeni nesil çatışmalarda siber saldırıların daha fazla kullanılacağını söylüyor. Çoğumuzun banka güvenlik şifrelerine indirgeyip basitleştirdiğimiz bu konu, devletlerin dış politika aracı olarak kullanılıyor. Araştırma şirketi, Check Point Research’ın hazırladığı rapora göre, 2022’de küresel siber saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artış gösterdi. 2023’te yüzde 50’ye yakın bir yükseliş beklenen saldırıların hedefindeki ilk 3 sektör eğitim, kamu ve sağlık oldu. Siber saldırıların 2022’de kamu ve özel sektör kurumlarına maliyeti ise 6 trilyon doları buldu.

UKRAYNA SAVAŞI’NDA İLK ÖRNEĞİ GÖRÜLDÜ

Teknoloji uzmanlarına göre, devletler siber güvenlik alanındaki savaşlar için şimdiden hazırlıklara başladı. Rusya’nın 2008’deki Gürcistan saldırısı ve 2022’deki Ukrayna savaşında devlet destekli siber saldırılar yaptığı görüldü. Amaç, karşıdaki ülkenin iletişim dahil olmak üzere teknolojik altyapısını çökertmek olarak belirlendi. Devlet destekli siber saldırılar, uzun süredir Rusya’nın savaş stratejilerinin ön saflarında yer aldı. Rus Ana İstihbarat Müdürlüğü (GRU) ve Rus devlet destekli hackerlar, iki ana kuvvet pozisyonunda saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların başında ise Ukrayna’daki hastaneler yer aldı. Son yıllarda bu tarz siber atakların savaş suçu sayılması gerektiği konuşuluyor. Belki de bundan sonra savaşları başlatacak ilk kurşun dijital ortamdan sıkılacak.

ŞİRKET BAŞINA HAFTADA 1.168 SALDIRI

Öte yandan, küresel siber saldırı hacmi, kuruluş başına haftalık ortalama 1.168 saldırı ile 2022’nin son 3 ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Afrika kıtası, kuruluş başına haftalık 1.875 saldırı ile en yüksek saldırı hacmini yaşadı ve bunu kuruluş başına haftalık 1.691 saldırı ile Asya-Pasifik bölgesi izledi. Kuzey Amerika (%52), Latin Amerika (%29) ve Avrupa (%26) 2021’e kıyasla 2022’de siber saldırılarda patlama görüldü. 2022’de ABD’de siber saldırılar yüzde 57 arttı, İngiltere’de yüzde 77 artış yaşandı.

SİBER VATAN STRATEJİSİNİ DEVREYE ALDIK

Ülkemizde 2022’de görülen kötü amaçlı saldırıların sayısı yüzde 60 artarak 1 milyona dayandı. Her saat 116 yeni siber saldırı yaşanıyor. Konunun küresel anlamdaki stratejik önemini anlayan Türkiye, ‘Siber Vatan’ kavramını geliştirerek yatırımlarını artırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar ortak akılla Siber Vatan için koordineli çalışıyor.







