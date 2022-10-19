Fransız Afrika istihbarat sitesi Tunus'ta boy gösteren Türk savunma firmalarından övgüyle söz etti: Fuarda uçtular

2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, \"2021 yılında önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. Büyük firmalar KOBİ’lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştılar. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik. Savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçları değişti. Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler.