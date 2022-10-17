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SAVUNMA SANAYİ

Türk savunma sanayii yükseliyor: SİHA'lar dünyada ses getiriyor

Türk savunma sanayii ürünleri, dünyada yeni başarılar elde ediyor. TUSAŞ, Malezya'da düzenlenen SİHA ihalesinde Çinli rakiplerini geride bıraktı. Uzmanlara göre daha önce Çin SİHA'ları kullanan ülkeler artık Türk SİHA'larına yönelmiş durumda.

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Haber Merkezi Diğer
Türk savunma sanayii yükseliyor: SİHAlar dünyada ses getiriyor
Foto: Arşiv.

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, SİHA alımı için düzenlenen ihaleyi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın kazandığını duyurdu.

  • TUSAŞ, iki Çinli SİHA firmasının da arasında bulunduğu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Türk SİHA'larının performansları Çin'de de yakından takip ediliyor.

Geçen aylarda Çin televizyonunda yayınlanan bir programda, Selçuk Bayraktar bir dahi ve Türk ''Steve Jobs'' olarak tanıtılmıştı.

Yeni tercih Türkiye

TRT Haber'de yer alan habere göre uzmanlar, daha önce Çin SİHA'ları kullanan ülkelerin artık tercihlerini Türkiye’den yana kullanabileceğini vurguluyor.

  • Malezya'da yaşayan gazeteci Marhalim Abas, "Muharebe sahasında kullanılan Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı" dedi, Türk SİHA'larının kabiliyetlerine dikkati çekti.

Küresel SİHA piyasasının bu yıl yaklaşık 12 milyar, 2029'daysa 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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