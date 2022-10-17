Ekonomi Fuat Oktay açıkladı Karadeniz gazı 2023te evlerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yıllıklandırılmış ihracat eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır" dedi. Ayrıca Oktay Karadeniz gazının 2023'ün ilk aylarında kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023te evlerde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Oktay "2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar dolar" dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları:

2023 yılında GSYH büyüme beklentisi yüzde 5,0. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4. 2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar Dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar. 2023 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -2,5. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşme bekliyoruz. 2023 yılı merkezi yönetim Bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar TL. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 milyar TL. 2023 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5.

ASLAN PAYI EĞİTİME

Eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük. Milli Eğitim Bütçesi'ni 435 milyar liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerin kariyer imkanlarını genişlettik. Eğitim bütçemizi 649.8 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük pay eğitime ayrılıyor.

Tüm sağlık personelin ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alındı. Emekli aylıkları da önemli oranda artırıldı. Uzman doktorların emekli maaşlarında 3 bin, diğerlerinin 2435 lira artış yapılmıştır.

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