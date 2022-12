Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfinin Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu keşfin Türkiye'nin cari açığının giderilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Akyener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni sahaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keşfi yapılan sahada 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ve kuyu sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akyener, "Bu, kuyu başına 1250 bin varil ediyor. Bin varilin üzerindeki bu üretimler şayet stabil ise Türkiye'deki ortalama kuyu üretim verilerinin çok üzerinde olan rakamlar" ifadelerini kullandı.

Akyener, Türkiye'nin şu an günlük petrol üretiminin 65 bin varile ulaştığına dikkati çekerek, "Özel sektörle birlikte bu rakam 80 bin ediyor. Üretimin gelecek yıl ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bu perspektiften baktığımızda sadece 4 kuyuda 5 bin varil alabiliyorsak, belki de 20 kuyuyla 20 bin varil üretim alınacak. Yani sadece bu sahadan yapılacak üretimle bile günlük 100 bin varil hedefi yakalanmış olacak" diye konuştu.

"Petrol fiyatları arttıkça bu değer de artacak"

Türkiye'nin tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 92'sini ithal ettiğini hatırlatan Akyener, "Bu, ithalat özellikle artan petrol fiyatlarıyla birlikte cari açık üzerinde ciddi anlamda yük oluşturuyor. Bu yükün giderilmesi anlamında gerçekten önemli bir keşif. 150 milyon varil net kanıtlanmış petrol rezervi hacimsel anlamda da önemli bir yere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, keşfin ekonomik değerine de dikkati çekerek, "12 milyar dolarlık rezerv muhtemelen, 150 milyon varil mevcut petrol fiyatları bandıyla çarpılarak hesaplanıyor. Yani bu perspektiften baktığımızda dahi ciddi anlamda bir ekonomik değer ihtiva eden bir petrol rezervinden bahsediyoruz ki petrol fiyatları arttıkça bu değer de artacak." dedi.

FOTOĞRAF 23 Terörden temizlenen Gabar Dağında 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Şehit jandarma Esma Çevikin adının verildiği alanı TRT Haber görüntüledi. 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. Gabar Dağında 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. dedi. 12 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKeşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda dört kuyudan yüksek kalitede günlük beş bin varillik üretimin yapıldığı sahayı TRT Haber görüntüledi. Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye petrol araştırmalarında son yıllarda büyük bir ivme kazanırken, Şırnaktan gelen petrol haberinin detayları da açıklığa kavuştu. TPAO Genel Müdürü Bilgin, çıkarılan petrol miktarı ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnaktaki petrol müjdesinin detaylarını anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük beş bin varil petrol üretimi yapıldığı bilgisini verdi. GÜNLÜK 400 BİN DOLARSöz konusu işin ekonomik değeri ise bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geliyor. Gabardaki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: Daha önce açıkladığımız bir keşfi geliştiriyoruz. Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: Brüt rezerv dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz. Keşfedilen yeni rezervin miktarından çok kaliteli olduğuna da dikkat çeken Bilgin, orada üretilen petrolün 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade etti. Akdenizdeki çalışmalarla ilgili son durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, Akdenizdeki çalışmalarımızda özellikle gaz emarelerine rastladık. Olumlu veriler aldığımız kuyu oldu, çalışmalarımızı o kuyu etrafında yoğunlaştırdık. Henüz sonuçlandırmadık. Oralara daha dikkatli bakıyoruz diye konuştu. Bilgin, Karadenizdeki keşfin yanı sıra bölgede başka keşifler için de olumlu beklentileri olduğunu söyledi. Bilgin, Çaycuma-1 kuyusunu tamamladık. Bir plan yürütüyoruz, beş sene içerisinde adım adım nerede, hangi kuyuya gideceğimizi planlamış vaziyetteyiz. Fatih Sondaj Gemisi, yeni hedefine yönelecek. Bölgeden olumlu bir beklentimiz var dedi. Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol keşfi yapılan saha ilk kez görüntülendi Terör örgütü PKK'nın yıllardır kirlettiği ancak Türkiye'nin kararlı operasyonları ile terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan ilk kez görüntüledi. BiP'te paylaş

Bu tarz yeni keşiflerin aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki teknoloji ve ekipman geliştirme kabiliyetini de güçlendirdiğini ifade eden Akyener, "Bu bağlamda yapılan her türlü keşif, ki bu önemli ve büyük bir keşif, Türkiye'nin bu sektörde daha fazla ve daha güçlü firmalara sahip olması anlamına geliyor." diye konuştu.

Akyener, keşfin yapıldığı bölgeye de dikkati çekerek, "Gabar'dan, terörün eskiden fink attığı bir bölgeden bahsediyoruz. Belki yakınında başka sahalar da keşfedilecek. Bölgeye yatırım gitmesi, ekonominin dönmesi, istihdamın artması, devletin varlığını daha da güçlendirmesine sebep oluyor. Yani bölgesel anlamda da Türkiye için gerçekten çok olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"Yurt içinde üretilen her bir varil petrol çok değerli"

MOBEN Danışmanlık ve Araştırma'nın Kurucusu, Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış da, 150 milyon varillik petrol rezervi keşfinin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Danış, küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın tüm tüketici ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "2021'in tamamında Türkiye'nin 50,7 milyar dolar olan enerji ithalat faturası, bu yılın 10 aylık döneminde 80,6 milyar dolara yükseldi. Yılın tamamında ise 96 milyar dolar seviyelerinden kapatması bekleniyor. Bunun en temel nedeni ise yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları." diye konuştu.

Türkiye'nin günlük toplam petrol tüketiminin 800 bin varile, üretimin ise 65 bin varile yaklaştığına işaret eden Danış, "Türkiye'nin 2023 hedefi ise 100 bin varile ulaşmak. Bu artışta Gabar, Adana ve diğer bölgelerde son birkaç yılda yapılan keşiflerin ciddi katkısı olacak." dedi.

Danış, Türkiye'nin, geçen yıl 34 yeni keşifle mevcut rezervine 71 milyon varil daha eklediğini belirterek, "Bu yıl ise 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj yapıldı. Diyarbakır'daki Mermer-1, Hançerli-5 ve Demirkuyu-1 kuyularında 3 yıl önce 22,5 milyon varil rezerv petrol keşfedilmişti. Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfedildi orada da 5 kuyuda günlük bin 500 varillik üretime başladı. Yeni açılacak kuyularla Türkiye'nin tüm bu sahalardaki petrol üretimi artacak. Türkiye açısından yurt içinde üretilen her bir varil petrol de, her bir metreküp doğal gaz da, her bir 1 kilovatsaat elektrik de çok değerli." ifadelerini kullandı.

Yeni keşfin ekonomik değerine de değinen Danış, "Türkiye'nin Gabar'daki keşiften önce üretilebilir petrol rezerv miktarı yaklaşık 450 milyon varildi. Yeni yapılan 150 milyon varillik keşifle bu miktar 3'te 1 daha artarak yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. Gabar'da kazılan 4 kuyudan halihazırda günde 5 bin varil petrol üretiliyor ve üretilen petrolün gravitesi de yüksek. Gerek Gabar'daki diğer komşu bölgelerde, gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde karada ve denizde devam eden arama faaliyetleri neticesinde önümüzdeki dönemlerde yeni benzer önemli rezerv keşiflerinin gelmesi kuvvetle muhtemel." diye konuştu.