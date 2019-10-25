Gelişimi fark etti yatırımla kazandı

Katılım Emeklilik olarak bu alandaki gelişimi önceden görerek sağlık sigortası ürünlerine yatırım yaptıklarını belirten Ayhan Sincek, “Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi sağlıkta da faizsiz ürünlerimizle fayda sağlama hedefiyle yola çıkmıştık. Bu kategorideki sağlık sigortası ürünlerimizle bugüne kadar 5 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede hizmet alınabiliyor” şeklinde konuştu.

TAMAMLAYICI SİGORTA 1 MİLYONU AŞTI

Vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözmeye devam ettiklerini aktaran Sincek, “Sağlıkta da faizsiz sigorta olabileceğini gösterdik ve teveccühle karşılandık. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu kategorideki büyümemizi sürdürüyoruz” dedi. Sincek, Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyonu geçtiği bilgisini paylaşırken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü teknolojik alt yapımız ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünlerimizle sağlık sigortalarında da farkımızı ortaya koyuyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz.”

TAM KATILIMLA DONANIMLI SİGORTACILIK

‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın klasik sağlık sigortalarına göre daha uygun primlerle yapılabilmesinin yanı sıra kapsayıcılığı açısından da sorun çözücü olduğunu vurgulayan Sincek, “Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, yüzde yüz ücretsiz karşılanıyor” değerlendirmesinde bulundu.