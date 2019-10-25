Katılım sigortacılığı yüzde 71,5 büyüdü

Faizsiz BES’in de büyümesine hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Sincek, “Katılım Emeklilik olarak BES tarafında 2 milyar TL fon büyüklüğünü geçtik ve 617 bin sözleşme sayısına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Katılım sigortacılığı, 2 milyar 262 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek yılbaşından itibaren yüzde 71,5 oranında büyüme sağladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak 2019’da da yükselişimizi sürdürüyoruz. Sektörün derinleşmesine ve gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Katılım sigortacılığında hayat branşında yüzde 32 pazar payına ulaştık” dedi. Sincek, “Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım Sigortacılığının 2019’un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71,5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor” şeklinde konuştu.

KATILIM SİGORTACILIĞINDA 162 BİN SÖZLEŞME

Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkı verdikleri fikrine sahip olduklarını aktaran Sincek, 2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye’deki büyük potansiyelin gözler önüne serildiğini vurguladı. Bu düzenlemeye en hazır kurum olduklarını dile getiren Sincek, “Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var” dedi. Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti, “Katılım Emeklilik olarak geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle bunda önemli katkımız ve öncülüğümüz oluyor. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki ürünlerimizle ilgili oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz. Eğitim sigortamız sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor. Çocukların eğitim standartlarını eğitim hayatı boyunca koruyabilecek teminatı sunuyoruz.

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SAĞLIKTA FAİZSİZ ALTERNATİFLER SUNDU

Bir diğer ürün kategorisi olan sağlıkta da işlevsel ürünler sunduklarını dile getiren Sincek, “Sağlık sigortası ürünlerimizle sağlıkta da faizsiz alternatifler olabileceğini göstermenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Katılım sigortacılığı kapsamında 2019 yılında sağlıkta yüzde 13,4 pazar payına ulaştık” ifadelerini kullandı. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de beklenmedik sağlık sorunlarında SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretlerinin bütçe dostu primlerle güvence altına alınabildiğini vurgulayan Sincek, bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde birçok sağlık giderinin limitsiz ve yüzde 100 karşılandığını söyledi.

DİŞ SAĞLIĞININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sunulan Diş Sağlığı Paketi’nin ağız ve diş sağlığı için her derde deva olduğunun altını çizen Sincek sözlerini şöyle sürdürdü: “Diş Sağlığı Paketi kapsamında yılda bir kez ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz; diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, ağız hijyeni eğitimi ve vitalite kontrolü ile sağlıklı gülümsemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca sunduğumuz ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’ ile kanser, kalp krizi ve inme gibi rahatsızlıklarda sunduğumuz finansal güvence ile bu gibi zor bir durumla karşı karşıya kalan herkes sadece iyileşmeye odaklansın, bir de işin maddi boyutunu düşünmesin istiyoruz.”