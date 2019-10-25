3 aşamada 10 puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni yönetim dönemindeki üçüncü toplantısında da önemli bir faiz indirimi yaptı. MB Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. MB’nin son üç toplantıda yaptığı faiz indirimi toplamı 1000 baz puanı buldu.

Temmuz’dan bu yana attığı güçlü adımlarla politika faizini yüzde 24’ten 14’e düşüren MB, piyasaların hareketlenmesi ve iç talebin artması için önemli bir rol oynadı. Yerli ekonomistlerin beklentisinin üzerinde olsa da, dünkü indirim iş dünyasının talebini kısmen karşıladı. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önündeki en büyük engel olarak duran enflasyondaki her iyileşme ekonomi çarklarının daha hızlı dönmesi anlamını taşır.

Fotoğraf: Arşiv

ILIMLI TOPARLANMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda; son dönemde edinilen verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

ÇEKİRDEKTEKİ İYİLEŞMEYİ DESTEKLEYEN 3 FAKTÖR

Öncü göstergelerin iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedilen duyuruda, sanayi üretiminin, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını koruduğu vurgulandı.

MB’nin açıklamasında öne çıkan diğer mesajlar özetle şöyle: “Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanma devam edecek. Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

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İndirim 2020’de sürmeli

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 250 baz puanlık bu indiriminin, iş dünyasının temsilcilerini memnun ettiğini belirtti. Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020'de de sürdürmesi gerektiğini aktaran Kaan, “Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız. Bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyoruz. Tüm bankalar piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmalı" dedi.

Yatırımcıya saha daveti

Ali Kopuz

İ stanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da piyasada doğru şartlar oluştuğu müddetçe indirimlerin sürmesi gerektiğini belirtti. Yatırımları felç eden yüksek faizlerin, uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu belirten Kopuz, yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girildiğini ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet ettiğini vurguladı. Kopuz; Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken her zaman Türkiye’nin, dolayısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çekti.

stanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da piyasada doğru şartlar oluştuğu müddetçe indirimlerin sürmesi gerektiğini belirtti. Yatırımları felç eden yüksek faizlerin, uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu belirten Kopuz, yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girildiğini ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet ettiğini vurguladı. Kopuz; Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken her zaman Türkiye’nin, dolayısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çekti. Yatırım ufku genişledi

Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ise “Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti. 4 ayda 1000 puanlık indirim memnuniyet verici” değerlendirmesinde bulundu. 4 ayda 1000 baz puanlık indirimin memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, “Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açısı bir pozisyon almıştır. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ise “Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti. 4 ayda 1000 puanlık indirim memnuniyet verici” değerlendirmesinde bulundu. 4 ayda 1000 baz puanlık indirimin memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, “Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açısı bir pozisyon almıştır. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tek haneye de inebiliriz

Adnan Danışman

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise TCMB'nin cesur davranmaya devam ettiğini belirterek, PPK’nın faiz kararının, hızlı düşüşün devamı şeklinde olduğunu, bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ettiklerini aktardı. Faiz ve döviz risklerinin minimize olmasının yatırımcıyı yeniden iştahlandıracağına inandığını aktaran Danışman, şunları kaydetti: "TCMB politika faizi artık yüzde 14'tür. Umarız bu tempo ile herhangi bir engelle karşılaşmadan tek haneli rakamlara yeniden indirebiliriz."

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise TCMB'nin cesur davranmaya devam ettiğini belirterek, PPK’nın faiz kararının, hızlı düşüşün devamı şeklinde olduğunu, bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ettiklerini aktardı. Faiz ve döviz risklerinin minimize olmasının yatırımcıyı yeniden iştahlandıracağına inandığını aktaran Danışman, şunları kaydetti: "TCMB politika faizi artık yüzde 14'tür. Umarız bu tempo ile herhangi bir engelle karşılaşmadan tek haneli rakamlara yeniden indirebiliriz."

Yerliler ters köşe oldu

Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası’nın yaptığı 250 baz puanlık faiz indirimi yerli ekonomistleri ters köşeye yatırdı. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentisi “politika faizinde 100 baz puan indirim” şeklindeydi. 14 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri ise en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasındaydı. Bloomberg HT'nin anketine katılan 18 kurumun medyan beklentisi Ekim ayı toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirim olacağı şeklindeydi. Yerlilerin tutucu tavırlarına karşın yabancı ekonomistlerin Türkiye ekonomisini daha okudukları anlaşılıyor. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, 200-250 baz puan düşürebileceğini açıklamıştı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey’in tahmini ise 200 baz puan şeklindeydi.